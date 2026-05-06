İngiltere'de Yerel Seçimlerde Filistin Gündemi

İngiltere'de yarın yapılacak yerel seçimler öncesinde Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) öncülüğünde başlatılan "Filistin'e siyasi destek taahhüdü", İsrail'in Gazze soykırımının ve Filistin meselesinin seçim gündeminde öne çıkan başlıklardan biri haline geldiğini ortaya koyuyor.

İngiltere'de 136 yerel yönetimde 5 binden fazla sandalye için seçimlerin yapılacağı bu süreçte, sivil toplum örgütü PSC tarafından başlatılan "Filistin İçin Belediye Meclis Üyesi Taahhüdü (Councillor Pledge for Palestine)" girişimi, Filistin meselesinin yerel seçimlerde belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkmasına zemin hazırladı.

Kampanya kapsamında belediye meclis üyeleri ve adaylardan, Filistinlilerin haklarını savunmaları, İsrail'in soykırım ve apartheid suçlarına karşı çıkmaları ve belediyelerin bu süreçte işbirlikçi olmamasını taahhüt etmeleri isteniyor.

Kampanyaya şu ana kadar 2 binden fazla aday destek verirken bunlar arasında İşçi Partisi, Yeşiller Partisi, Liberal Demokratlar, bağımsız adaylar ve bazı Muhafazakar Parti üyeleri de yer alıyor. Kampanyaya aşırı sağcı Reform UK partisinden ise destek verilmiyor.

Yerel seçimler, son dönemde kamuoyu desteğinde düşüş yaşayan Başbakan Keir Starmer liderliğindeki İşçi Partisi için de önemli sınavlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bazı analistler, hükümetin Gazze politikasının parti tabanındaki rahatsızlığı artırdığını ve bunun seçim sonuçlarına yansıyabileceğini ifade ediyor.

"Kampanyaya farklı siyasi partilerden geniş destek geldi"

PSC'nin Siyasi Organizasyon Sorumlusu Dan Iley-Williamson, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kampanyanın Filistin konusunda yerel düzeyde siyasi baskı oluşturmayı amaçladığını dile getirdi.

Iley-Williamson, girişimin belediye meclis üyesi adaylarından üç temel konuda taahhüt istediğini belirterek, bunları "Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmak, İsrail'in soykırım ve apartheid suçlarına karşı çıkmak ve belediyelerin bu suçlarda işbirlikçi olmamasını sağlamak" şeklinde sıraladı.

Kampanyaya farklı siyasi partilerden geniş destek geldiğini söyleyen Iley-Williamson, bunun İngiltere'de büyüyen Filistin destekçisi toplumsal hareketin sonucu olduğunu dile getirdi.

İngiltere hükümetinin İsrail politikalarını eleştiren Iley-Williamson, "Ülkenin dört bir yanından, tüm dinlerden ve etnik kökenlerden insanlar, hükümetin İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlardaki işbirliğine son vermesini talep ediyor. Bu bir soykırım, apartheid, etnik temizlik ve işgaldir." ifadelerini kullandı.

"Yerel yönetimler aslında bu suçlarda işbirlikçi"

Kampanyanın özellikle yerel seçimler öncesinde genişletilmesinin önemli nedenleri olduğuna işaret eden Iley-Williamson, yerel yönetimlerin Filistin meselesinden uzak görünmesine rağmen gerçekte bu süreçte önemli rol oynadığını söyledi.

Iley-Williamson, "Filistin Dayanışma Kampanyası'nın araştırması, yerel yönetimler tarafından yönetilen emeklilik fonlarının, İsrail'in suçlarına ortak olan şirketlere 12 milyar sterlinden fazla yatırım yaptığını ortaya koydu." dedi.

Bu yatırımlar arasında yaklaşık 500 milyon sterlinin İsrail savaş uçaklarına parça üreten BAE Systems şirketine yapıldığını belirten Iley-Williamson, "Bu şirket, Gazze'ye ayrım gözetmeksizin ölüm yağdıran İsrail savaş uçakları için parçalar üretiyor." ifadelerini kullandı.

Iley-Williamson ayrıca, İsrail'in Filistin'de evleri, okulları ve hastaneleri yıkmak için kullandığı buldozerleri üreten Caterpillar şirketine de 80 milyon sterlinden fazla yatırım yapıldığını söyledi.

PSC'nin yerel yönetimlere bu yatırımları geri çekmeleri çağrısı yaptığını aktaran Iley-Williamson, bunun belediyelerin "İsrail'in vahşetindeki işbirliğine son vermesi" anlamına geleceğini kaydetti.

Kampanya kapsamında şu ana kadar 30'dan fazla belediyenin yatırımların geri çekilmesi çağrısına destek verdiğini belirten Iley-Williamson, seçimlerin ardından daha fazla belediyenin benzer adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

"Filistin meselesi seçimlerde önemli rol oynayacak"

Iley-Williamson, Filistin meselesinin son yıllarda İngiltere'deki seçimlerde giderek daha etkili hale geldiğinin altını çizerek, "Filistin'in yakın geçmişte İngiliz seçimlerinde çok önemli rol oynadığını zaten gördük ve bence yerel seçimlerde de ülkenin çok önemli bölgelerinde yine büyük rol oynayacak." dedi.

Manchester'daki Gorton and Denton bölgesinde şubatta yapılan ara seçimi örnek gösteren Iley-Williamson, İşçi Partisinin yaklaşık 100 yıldır elinde tuttuğu sandalyeyi Yeşiller Partisine kaptırdığını hatırlattı.

Yeşiller Partisinin başarısında Filistin konusundaki tutumunun etkili olduğu değerlendirmesinde bulunan Iley-Williamson, İşçi Partisi hükümetinin İsrail'in Gazze soykırımı karşısındaki tutumunun seçmen davranışında etkili olduğunu söyledi.

Ülkedeki 2024 genel seçimlerinde de Filistin meselesinin öne çıktığını belirten Iley-Williamson, iktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn'in de aralarında bulunduğu bazı bağımsız adayların bu konu üzerinden destek topladığını kaydetti.

Iley-Williamson, seçmenlere ve adaylara çağrıda bulunarak, "Hepimizin bu büyük adaletsizlikleri sona erdirmede oynayacağı bir rol var ve bunu yapmak hepimizin sorumluluğunda." ifadelerini kullandı.