İngiltere'den Çin'in Tayvan Tatbikatına Tepki

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İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin'in, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikatının bölgede tansiyonu yükselttiğini belirterek, endişe duyduklarını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Çin'in kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çin'in Tayvan çevresinde tansiyonu yükselten ve Tayvan Boğazı'nda gerginliği yükseltme riski taşıyan askeri tatbikatından endişe duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tayvan Boğazı'nın küresel refah açısından kritik olduğuna işaret edilen açıklamada, İngiltere açısından bu bölgedeki barış ve istikrarın önemli olduğu belirtildi.

Tayvan sorununun tehdit ve güç kullanılarak değil tarafların yapıcı diyaloğuyla çözülebileceği kaydedilen açıklamada, "Statükoyu değiştirecek herhangi bir tek taraflı girişimi desteklemiyoruz. Tüm tarafları itidalli davranmaya, barış ve istikrarı tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tayvan'ı kuzey, güney ve doğudan çevreleyip kritik limanları bloke ederek adayı adeta ablukaya alan tatbikat gece saatlerinde başlamıştı.

Çin'in Liaoning uçak gemisinin de katıldığı tatbikatta, savaş uçakları ve gemiler çoklu yönlerden adaya müşterek saldırı talimleri icra etmişti.

Çin Halk Kurutuluş Ordusu Doğu Cephesi Komutanlığı Sözcüsü Li Şi, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığı "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikatın sonlandırıldığını duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, tatbikat süresince Çin ordusuna ait 125 savaş uçağı, 17 savaş gemisi ile 17 sahil güvenlik gemisinin Tayvan çevresinde görüldüğünü bildirmişti.

Açıklamada, savaş uçaklarından 90'ının Tayvan Boğazı'nda, tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgi"nin ötesine geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğu belirtilmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.