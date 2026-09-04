İngiltere'den Milei'ye Falkland tepkisi, Adalar bizimdir

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin İngiltere yönetiminde bulunan Malvinas (Falkland) Adaları'nın kendi kaderini tayin hakkı bulunmadığı yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü adalardaki halkın çok büyük çoğunluğu bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

Milei'nin İngiltere yönetiminde yer alan Arjantin açıklarındaki Falkland Adaları'na yönelik açıklamaları ve burada petrol arama faaliyetleri yürüten şirketlere yönelik yaptırım kararlarının ardından Miliband ve İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting açıklamalarda bulundu.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesajlarını ileten Miliband, "Adalar İngiltere'nindir ve öyle kalacaktır çünkü ada halkının çok büyük çoğunluğu bunu istiyor." ifadelerini kullandı.

Miliband, adalarda yaşayan halkın kendi kaderini kendilerinin tayin ettiğine işaret ederek, "Kendi kaderini tayin etme hakkı önde gelir. Bu hak uluslararası hukuka dayanır ve bunu kararlı biçimde savunacağız." dedi.

Streeting de kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milei'nin yaptığı açıklamalar bize Falkland Adaları'ndan çok Arjantin iç politikası hakkında fikir veriyor. Falkland Britanya'nındır çünkü Falkland halkı Britanyalı olmayı seçmiştir. Falkland ile ilgili kararlılığımız kesindir ve sarsılmazdır." ifadelerine yer verdi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, dün gece yaptığı açıklamada Falkland Adaları'nda açık deniz petrolü çıkarma faaliyetlerini engellemeyi amaçlayan bir dizi karar ve yaptırım açıklamıştı.

Adaların tarihsel ve hukuki bakımdan Arjantin'e ait olduğunu savunan Milei, adalıların kendi kaderlerini tayin hakkına sahip olmadıklarını ifade etmişti.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.

Halk, İngiltere'ye bağlı kalmak istiyor

Arjantin ve İngiltere'nin egemenliği konusunda uzun yıllardır anlaşmazlık yaşadığı Falkland Adaları'nda 2013'te referandum yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı adalarda "İngiltere'nin denizaşırı toprağı olarak kalmak istiyor musunuz?" sorusuna halkın yüzde 99,8'i "Evet" yanıtını vermişti.