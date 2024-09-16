İngiltere'den Trump'a Kınama - Son Dakika
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İngiltere'den Trump'a Kınama

İngiltere, Trump'a yönelik Florida'daki suikast girişimini şiddetle kınadı, soruşturma sürüyor.

16.09.2024 14:51
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??????? İngiltere, eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Partinin 2024 başkanlık yarışındaki adayı Donald Trump'a yönelik Florida eyaletindeki golf kulübünde "suikast girişimi" olduğu belirtilen olayı şiddetle kınadı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında basına yaptığı açıklamada, olayla ilgili "çok endişe duyduğunu" ve olayın suikast girişimine benzediğini kaydetti.

Başbakan Starmer, soruşturmanın devam etmesi sebebiyle ayrıntıya girmeyeceğini belirtti.

Starmer, "Ancak şiddetin herhangi bir siyasi süreçte hiçbir rol oynamayacağı konusunda hepimizin çok ama çok net olmasının gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Bırakalım soruşturma netleşsin. Ancak, kesinlikle şiddetin hiçbir yerde, hiçbir siyasi tartışmada yeri yoktur." ifadelerini kullandı.

"Siyasal şiddete kesinlikle yer yok"

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, Trump'ın güvende olmasına sevindiğini kaydederek "Siyasal şiddete kesinlikle yer yok ve İngiltere bunu şiddetle kınamaktadır." ifadesine yer verdi.

Olay

Trump'ın, dün akşam Florida'da bulunduğu yerin civarında silah sesleri duyulmuş ardından da kendisinin güvende olduğu bildirilmişti.

Seçim kampanyası iletişim direktörü Steven Cheung, "Başkan Trump, civarda silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." bilgisini paylaşmıştı.

Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr, X hesabından, yerel kolluk kuvvetlerince olaydan sonra sahadaki çalılıklarda AK-47 silahının bulunduğunu ve bir şüphelinin yakalandığı açıklamıştı.

AP'ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının, korumakla görevli olduğu Trump golf oynarken şüpheliye silahla ateş açtığını belirtmişti.

Trump, destekçilerine attığı e-postada "asla pes etmeyeceğini" vurgulayarak, "Etrafımda silah sesleri duyuldu ancak söylentiler kontrolden çıkmadan şunları söylemek istiyorum: İyiyim ve güvendeyim." ifadesini kullanmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Florida'daki golf kulübünde Trump'a yönelik "suikast girişimi gibi görünen olayı" soruşturduğunu açıklamıştı.

Eski Başkan Trump, 13 Temmuz'da Pennsylvania'daki miting sırasında uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere'den Trump'a Kınama - Son Dakika

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