İngiltere'den Yeni Vize Düzenlemesi

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Resmi kaynaklar, İngiltere'nin 11 Mart'ta yürürlüğe girecek diplomatik vize düzenlemesi kararının, Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığını, İngiltere'nin küresel çaptaki yeni sınır politikasının parçası olduğunu bildirdi.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, vize düzenlemesi kararının, Britanya'nın Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli programının başlatılması ve "Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel)" uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Bu uygulama uyarınca, İngiltere'ye gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda 2 Nisan'dan itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin, Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmalarının zorunlu kılındığı vurgulandı.

Ayrıca, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulamasının getirildiği, bu kapsamda diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvurmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Karar, ülkemize münhasır bir adım olmayıp İngiltere'nin küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.