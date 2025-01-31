İngiltere'den Yeni Vize Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere'den Yeni Vize Düzenlemesi

İngiltere, yeni sınır politikasının parçası olarak diplomatik vize düzenlemesi getiriyor.

31.01.2025 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi kaynaklar, İngiltere'nin 11 Mart'ta yürürlüğe girecek diplomatik vize düzenlemesi kararının, Türkiye'ye münhasır bir adım olmadığını, İngiltere'nin küresel çaptaki yeni sınır politikasının parçası olduğunu bildirdi.

Resmi kaynaklardan yapılan açıklamada, vize düzenlemesi kararının, Britanya'nın Sınırların Dönüşümü ve Modernizasyonu isimli programının başlatılması ve "Evrensel Seyahat İzni (Universal Permission to Travel)" uygulamasının hayata geçirilmesiyle ilgili olduğu kaydedildi.

Bu uygulama uyarınca, İngiltere'ye gelen yabancıların tamamı için seyahat öncesinde ön izin alma zorunluluğunun getirildiği belirtildi.

Açıklamada, bu doğrultuda 2 Nisan'dan itibaren vizeye tabi olmayan ülkelerin (AB ve ABD gibi) pasaport sahiplerinin, Birleşik Krallık'a seyahatleri öncesinde Elektronik Seyahat İzni'ne (Electronic Travel Authorisation-ETA) başvurmalarının zorunlu kılındığı vurgulandı.

Ayrıca, 11 Mart itibarıyla diplomatik pasaportu vizeden muaf tutulan tüm ülkeler için kolay vize uygulamasının getirildiği, bu kapsamda diplomatik pasaport hamillerine bizzat başvurmadan ve ücretsiz şekilde kolaylaştırılmış yöntemle vize itası yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Karar, ülkemize münhasır bir adım olmayıp İngiltere'nin küresel çapta aldığı yeni sınır politikasının bir parçasıdır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Türkiye, Güncel, Hukuk, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'den Yeni Vize Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
08:24 Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye’den ayrılma kararı aldı Alman otomotiv yan sanayi devi Farhym, Türkiye'den ayrılma kararı aldı
08:17 Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
07:51 Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu Bu gol iptal olmasa Fenerbahçe eleniyordu
07:45 Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti Doğumda beynine pıhtı atan Özge hemşire hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 20:38:47. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere'den Yeni Vize Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.