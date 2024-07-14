İngiltere Dışişleri Bakanı Lübnan'ın Güney Sınırındaki Gerilimden Endişeli

Güncel

BEYRUT, 14 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Cumartesi günü Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile telefon görüşmesi yaparak, Lübnan'ın güney sınırında tırmanan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Lübnan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Lammy, "Çatışmayı büyütmek kimsenin çıkarına olmaz. İngiltere bu meselenin müzakere yoluyla barışçıl şekilde çözüldüğünü görmek istiyor" dedi.

Lübnan'ın güneyi ve Gazze'deki gergin durumun giderilmesi ve Ortadoğu'da barış ve güvenlik için birlikte çalışılması gerektiğini vurgulayan Lammy, yakında Lübnan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Açıklamada, iki tarafın görüşmede ikili ilişkileri de ele aldığı belirtildi.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki gerginlik, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırı için operasyonel planları onayladığını açıklamasıyla son dönemde tırmanışa geçti.

Bu arada Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, savaşın patlak vermesi durumunda partisinin fırlatacağı füzeler nedeniyle İsrail'de hiçbir yerin güvende olmayacağı uyarısında bulundu.