İngiltere Dışişleri ve Sağlık bakanlıkları, Gazze'de sağlık sorunları nedeniyle acil tedaviye ihtiyaç duyan çocukların ikinci grubunun ülkeye getirildiğini duyurdu.

Dışişleri ve Sağlık bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Gazze'deki sağlık sisteminin çöktüğü, çocukların gerekli sağlık hizmetini ve uzmanlık gerektiren tedavileri alamadığı kaydedildi.

Açıklamada, bu nedenle kritik hastalıkları bulunan ya da yaralı çocukların İngiltere'de tedavi olması için uluslararası kuruluşlarla ve Ürdün'le işbirliği yapılarak gerekli tahliye işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Geçen yıl aile üyeleriyle İngiltere'ye getirilen 50 Gazzeli çocuktan oluşan ilk grubun ardından ikinci grubun da ülkeye ulaştığı kaydedilen açıklamada, yıl sonuna kadar daha fazla çocuğun İngiltere'ye getirileceği belirtildi.

Çocukların ve ailelerinin güvenliği gerekçesiyle nerede yaşayacakları ve hangi hastanelerde tedavi görecekleri hakkında bilgilerin paylaşılmayacağı aktarılan açıklamada, "İngiltere hükümeti İsrail hükümetini tıbbi gerekçelerle tahliyeleri artırmaya ve tıbbi yardım araç ve gereçlerinin bölgeye girişine izin vermeye çağırıyor. Gazlı bez, bandaj ve bebek bakım ürünü gibi kritik malzemelerin bölgeye girişinin engellenmesi kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Dışişleri Bakanı Ed Miliband, "Gazzeli çocuklar 3 yıl boyunca hayal edilemez bir korku yaşadı. Hastaneler yok edildi. Kış geldi. Çaresiz hastalar hala ihtiyaçları olan hizmeti alamıyor." ifadelerini kullandı.

Miliband, yeni bir çocuk grubunun tedavi için İngiltere'ye getirilmesinin Gazze'deki insani krizi gözler önüne serdiğini vurguladı.

İngiltere'ye getirilen çocuklar için yeni bir dönemin başladığına ancak Gazze'deki durumun hala içler acısı olduğuna dikkati çeken Miliband, "Elimizdeki tüm imkanları İsrail hükümetinin ilaç ve gerekli ekipmanların Gazze'ye girişine izin vermesini sağlamak için baskı yapmak ve sağlık sisteminin yeniden kurulmasının desteklenmesi için kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Yvette Cooper da açıklamasında İngiltere'ye getirilen çocukların uzun süredir tıbbi destek almak için çaresizce beklediğini belirtti.

İlk grup çocuğun İngiltere'ye getirildiği dönemde kendisinin Dışişleri Bakanı olduğunu hatırlatan Cooper, şöyle devam etti:

"O dönemde Gazze'deki tıbbi altyapı ve sağlık çalışanlarının korunması çağrısı yapmıştım. Filistinli çocukların ihtiyacı olan sağlık hizmetini memleketlerinde alabilmeleri için tıbbi yardımların ve ilaçların bölgeye girişinde büyük artış olmasını istemiştim. İsrail hükümeti bu çağrıları dinlemeyi reddetti. Bu nedenle Gazze'de çocuklar hala çaresizce tıbbi yardım bekliyor. Bugün Britanya'ya en hasta çocuklardan bazılarını Ulusal Sağlık Hizmetlerimizin desteğini alması için getirdik."