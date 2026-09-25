İngiltere Gazze ve Batı Şeria'da 88 milyon sterlinlik sağlık paketi açıkladı - Son Dakika
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İngiltere Gazze ve Batı Şeria'da 88 milyon sterlinlik sağlık paketi açıkladı

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İngiltere, Gazze ve Batı Şeria'da sağlık, temiz su ve hijyen için 88 milyon sterlinlik yeni yardım paketi açıkladı. Paketle 900 bin kişiye tıbbi danışmanlık, 1000 çocuğa protez, 150 bin kişiye temiz su, 21 bin kişiye psikososyal destek sağlanacak.

İngiltere, Batı Şeria ve Gazze'de yüz binlerce kişinin faydalanabileceği temizlik ve sağlık hizmetleri için bölgeye 88 milyon sterlinlik (yaklaşık 5,7 milyar lira) yeni yardım paketi açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Ed Miliband, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında Gazze'ye insani yardımları ele alan bir toplantıya Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla birlikte ev sahipliği yaptı.

Bu kapsamda Gazze ve Batı Şeria'da ihtiyaç duyulan sağlık, temiz su ve hijyen hizmetleri için 88 milyon sterlinlik yeni yardım paketinin kullanıma gireceği belirtilen açıklamada, bu paranın kullanılacağı alanlara ilişkin detaylar da paylaşıldı.

Açıklamada, paketin 900 bin kişiye hizmet vermesi beklenen tıbbi danışmanlık hizmetlerinde, patlayıcı yarası bulunan 1000 çocuk için protez ve rehabilitasyonda, 900 bin kişinin atık suyunun arıtılmasında, 150 bin kişiye temiz su taşıyacak tankerlerde ve 21 bin kişiye verilecek psikososyal ve akıl sağlığı desteğinde kullanılacağı ifade edildi.

İngiltere'nin Ekim 2023'ten bu yana Filistin'e yaptığı gıda yardımlarından 1,4 milyon kişinin faydalandığı, su ve temizliğe yönelik hizmetlerin ise 830 bin kişiye ulaştığı bilgisi açıklamada yer aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Miliband, "Gazze'deki sivillerin kesintisiz yardıma ulaşabilmesi hayati öneme sahip. İngiltere, yeni yardım paketiyle tıbbi yardımlara duyulan büyük ihtiyacı karşılama sözü veriyor. İsrail hükümetini, eylem çağrımıza kulak vermeye ve Gazze'ye yönelik yardımlara uygulanan kısıtlamaları kaldırmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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