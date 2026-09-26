İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Hava Kuvvetleri Karargahı\'nı ziyaret etti

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanlığına göre, İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Smyth ve heyeti, dün Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyaret gerçekleştirdi.
İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Smyth ve beraberindeki heyet, dün Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu.
Kaynak: AA
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