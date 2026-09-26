İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Smyth, Hava Kuvvetleri Karargahı\'nı ziyaret etti

İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Harv Smyth ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Karargahı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Smyth ve beraberindeki heyet, dün Hava Kuvvetleri Karargahı'na ziyarette bulundu.