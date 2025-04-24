İngiltere, Hindistan-Pakistan sınırı için seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika
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İngiltere, Hindistan-Pakistan sınırı için seyahat uyarısı yaptı

İngiltere, Cammu Keşmir ve Manipur bölgelerine seyahat edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

24.04.2025 18:19
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İngiltere, vatandaşlarını Hindistan- Pakistan sınırının 10 kilometre yakınına seyahat etmemeleri konusunda uyardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel seyahat uyarısında Cammu Keşmir bölgesine yolculuk edilmemesi tavsiyesinde bulunuldu.

Wagah-Attari Sınır Kapısı'nın kapalı olduğu, başkenti Imphal dahil Manipur eyaletine zorunluluk dışında seyahat edilmemesi uyarısı yapıldı.

Ülkede 2023'te patlak veren şiddetli etnik çatışmaların ardından Manipur'un bazı bölgelerinde sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamaların sürdüğüne dikkati çeken Bakanlık, olayların aralıklarla devam ettiğini ve Eylül 2024'te tırmandığını bildirdi.

Pahalgam saldırısı

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin önceki gün turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısı sonrası Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Suudi Arabistan'daki resmi ziyaretini yarıda keserek Yeni Delhi'ye dönmüştü.

Modi, başkente varışının hemen ardından üst düzey yetkililerin katılımıyla, durumu değerlendirmek için güvenlik toplantısı düzenlemişti.

Ulusal basında yer alan haberlerde saldırıyı Pakistan'da yasaklı Leşker-i Tayyibe (LET) örgütünün uzantısı Direniş Cephesi'nin (TRF) üstlendiği belirtilmişti.

Son kararlar

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, dün, Başbakan Modi başkanlığındaki CCS toplantısında alınan kararların detaylarını açıklamıştı.

Buna göre, Pakistan'ın Yeni Delhi Büyükelçiliği'ndeki deniz ve hava dahil askeri müsteşarları, "istenmeyen adam" ilan edilmişti. Müsteşarlara Hindistan'ı terk etmeleri için bir hafta süre tanınmıştı.

Hindistan ile Pakistan arasında 1960'ta Dünya Bankası garantörlüğünde imzalanan "İndus Suları Anlaşması" askıya alınmıştı.

Wagah-Attari Sınır Kapısı kapatılmış, buradan geçiş yapanlara 1 Mayıs'a kadar aynı rotayı kullanarak geri dönebilecekleri açıklanmıştı.

Hindistan'ın İslamabad'daki Büyükelçiliği'nde görevli deniz ve hava dahil askeri müsteşarlarının geri çekilmesi kararı alınmıştı.

Pakistan vatandaşlarının, Güney Asya Bölgesel İşbirliği Örgütünün (SAARC) kapsamlı muafiyet vizeleriyle Hindistan'a seyahat etmeleri yasaklanmıştı. Bu vizeyle Hindistan'da bulunan Pakistanlılara ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verilmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere, Hindistan-Pakistan sınırı için seyahat uyarısı yaptı - Son Dakika

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