İngiltere Hürmüz Boğazı Ablukasına Katılmayacak
13.04.2026 17:58
İngiltere, Hürmüz Boğazı'ndaki ablukaya katılmayacağını ve seyrüsefer özgürlüğünü destekleyeceğini açıkladı.

LONDRA, 13 Nisan (Xinhua) -- İngiltere'nin, Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma planına katılmayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen barış görüşmelerinde anlaşmaya varılamamasının ardından, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışacak gemileri ablukaya almaya başlayacağını açıklamıştı.

Sky News pazar günkü haberinde hükümet sözcüsünün, "Küresel ekonomiyi desteklemek ve ülkemizde hissedilen hayat pahalılığıyla mücadele etmek üzere acilen ihtiyaç duyulan seyrüsefer özgürlüğünü ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını desteklemeye devam ediyoruz" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Sözcü, "Seyrüsefer özgürlüğünün korunmasına yönelik geniş bir koalisyon oluşturmak üzere Fransa ve diğer ortaklarla ivedi olarak çalışıyoruz" diye konuştu.

Fox News'e yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınması konusunda pek çok ülkenin yardım edeceğini belirten Trump, İngiltere gibi ülkelerin bölgeye mayın tarama gemileri gönderdiğini ifade etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said de pazar günü gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, ABD ve İran'a krizden "çıkış yolu bulma" çağrısında bulunmuştu.

Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, hafta sonu yapılan ABD-İran görüşmelerini ele alan iki lider, ateşkesin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı ve tüm tarafların gerilimin daha da tırmanmasını önlemeleri gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Orta Doğu, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haiti’de tarihi kalede izdiham: 30 ölü Haiti'de tarihi kalede izdiham: 30 ölü
Victor Osimhen, Leroy Sane’nin golünde büyük coşku yaşadı Victor Osimhen, Leroy Sane'nin golünde büyük coşku yaşadı
Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya’dan altın madalya ile döndü Ünlü oyuncu Barış Arduç sporda da iddialı: İtalya'dan altın madalya ile döndü
Şampiyonluk yarışı alev alev İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un kalan maçları Şampiyonluk yarışı alev alev! İşte Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kalan maçları
İran’dan Trump’ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız İran'dan Trump'ın tehditlerine rest: Savaşırsanız savaşırız
Fenerbahçe’den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım Fenerbahçe'den Galatasaray maçı biter bitmez jet paylaşım

18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
17:37
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
17:31
Trump’tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
Trump'tan ablukanın başlaması sonrası ilk mesaj
17:27
Çin’den ABD’ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın
17:16
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
Hürmüz ablukası ne anlama geliyor? Bölgedeki denizcilere gönderilen not endişe verici
17:01
Verilen süre doldu, ABD’nin Hürmüz ablukası başladı
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı
