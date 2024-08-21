İngiltere İçişleri Bakanı, İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Yeni Tedbirler Açıkladı - Son Dakika
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İngiltere İçişleri Bakanı, İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Yeni Tedbirler Açıkladı

İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, insan kaçakçılığıyla mücadele için personel sayısını artıracak ve çalışma izni olmayanları yasa dışı çalıştıran işverenlere baskı uygulayacak yeni planlarını açıkladı. Tedbirler arasında insan kaçakçılığı çetelerini hedef almak üzere 100 yeni istihbarat ve soruşturma çalışanının görevlendirilmesi ve göçmen geri gönderme merkezlerinin yeniden açılması yer alıyor.

21.08.2024 18:46
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İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper, insan kaçakçılığıyla mücadele için personel sayısını artıracak ve çalışma izni olmayanları yasa dışı çalıştıran işverenlere baskı uygulayacak yeni planlarını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cooper, ülkenin sınır güvenliğini güçlendirmek, göçmenlik ve iltica kurallarının uygulanmasını sağlamak üzere alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Bu tedbirler arasında insan kaçakçılığı çetelerini hedef almak üzere 100 yeni istihbarat ve soruşturma çalışanının görevlendirilmesi ve Hampshire ile Oxfordshire'daki göçmen geri gönderme merkezlerinin yeniden açılarak 290 yatak eklenmesi yer alıyor.

Ayrıca, İngiltere'de çalışma izni olmayan kişileri yasa dışı çalıştıran işverenleri hedef almak ve soruşturmak için istihbarat odaklı yeni program uygulamaya konulacak.

"Daha iyi kontrol edilen ve yönetilen sistem kuracağız"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Cooper, ülkenin sınır güvenliğini arttırmak, kurallara uyulmasını ve uygulanmasını sağlamak üzere güçlü ve net adımlar attıklarını kaydetti.

Cooper, "İcra kabiliyetlerini ve geri dönüşleri arttırarak, sistemi çok uzun süredir bozan, kaosun yerine daha iyi kontrol edilen ve yönetilen sistem kuracağız." ifadesini kullandı.

Uluslararası Af Örgütü'nden hükümetin yeni tedbir açıklamasına tepki

Uluslararası Af Örgütü'nün İngiltere Mülteci ve Göçmen Hakları Direktörü Steve Valdez-Symonds, İngiliz hükümetinin açıkladığı yeni tedbirlere tepki gösterdi.

Valdez-Symonds, "Yeni hükümetin, bir önceki hükümetin 'sınır güvenliği' ve 'çeteleri çökertme' söylemini tekrarlarken, buraya gelen mültecilere güvenli sığınma yolları ve net sığınma garantisi sağlama konusundaki acil ihtiyacı göz ardı ettiğini görmek dehşet verici. Sudan, Afganistan, Suriye ve İran gibi yerlerdeki savaş ve zulümden kaçanlar dahil acil ihtiyaç sahibi insanlar İngiltere'ye ve diğer ülkelere gelmeye devam edecek. Hükümetin, sınır geçişlerinin tehlikelerini ve acımasız kaçakçılık çeteleri tarafından istismar edilme riskini azaltacak güvenli rotalar oluşturması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirleri "güvenlikçi yaklaşım" olarak nitelendiren Valdez-Symonds, "Mevcut yetkilerin, yalnızca gerekli ve adil olduğu durumlarda kullanılmasını sağlamak yerine, insanları gözaltına almak dahil göçmenlik yetkilerini artırmak, onlarca yıldır İçişleri Bakanlığının verimsizliğini ve adaletsizliğini ödüllendirmiştir." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere İçişleri Bakanı, İnsan Kaçakçılığıyla Mücadele İçin Yeni Tedbirler Açıkladı - Son Dakika

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