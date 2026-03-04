İngiltere, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı - Son Dakika
İngiltere, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı

04.03.2026 20:49
İngiltere, İran'ın Orta Doğu'daki eylemlerini görüşmek üzere büyükelçi Mousavi'yi çağırdı.

İran'ın Londra Büyükelçisi Seyed Ali Mousavi, Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in, İran'ın Londra Büyükelçisi Mousavi'yi bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Açıklamada, "İran rejiminin bölgeyi daha geniş bir çatışmaya çekmeye çalışan ve kendilerine saldırmamış ülkelere saldıran, tansiyonu artıran davranışlarının ardından büyükelçi bakanlığa çağırıldı. Bu, bölgenin güvenliğine ve bölgedeki yüz binlerce İngiliz vatandaşına açık bir tehdit oluşturmaktadır. İran, eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'nin önceliğinin bölgedeki vatandaşların yaşamlarını ve ulusal güvenliği korumak olduğu da büyükelçiye bildirildi.

Kaynak: AA

İngiltere, İran Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na Çağırdı
