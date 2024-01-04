İngiltere, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı

İngiltere, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.
İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin dün çok sayıda İranlının ölümüne yol açan korkunç bombalı saldırıları kınadığını belirtti.
Sözcü, ölenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini bildirdi.
İran'daki saldırılar
Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.
Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.
İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.
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