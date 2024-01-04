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İngiltere, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı - Son Dakika
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İngiltere, İran'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Kirman şehrinde meydana gelen terör saldırılarını kınadığını açıkladı. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve sabır dileğinde bulunan İngiltere, saldırıları korkunç olarak nitelendirdi. Kirman eyaletinde gerçekleşen saldırılarda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınında meydana gelen patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi ise yaralanmıştı. İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere, İran\'ın Kirman şehrindeki terör saldırılarını kınadı
04.01.2024 - 13:40,
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İngiltere, İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırılarını kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin dün çok sayıda İranlının ölümüne yol açan korkunç bombalı saldırıları kınadığını belirtti.

Sözcü, ölenlerin ve yaralananların ailelerine başsağlığı ve sabır dilediklerini bildirdi.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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