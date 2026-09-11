İngiltere, işgal altındaki Golan ve Doğu Kudüs yerleşimlerine de ticaret yasağı getiriyor

İngiltere'nin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı, Doğu Kudüs ve işgal altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ni de kapsayacak.

Middle East Eye'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere'nin 8 Eylül'de açıkladığı, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararının kapsamı belli olmaya başladı.

Kaynaklar, İngiltere'nin, İsrail işgali altındaki Suriye toprakları olan Golan Tepeleri'ni gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti de yasaklayacağını belirtirken Doğu Kudüs'teki yerleşimlerin de bu başlık altında yer alacağını kaydetti.

Kapsamı genişletme kararında, Filistin destekçisi kampanya gruplarının yaptığı çağrılar etkili oldu.

Aralarında İngiltere ve Fransa'nın da bulunduğu 12 ülke, 8 Eylül'de İsrail işgali altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararı almıştı.

İngiltere, kararın 6-9 ay içinde yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.