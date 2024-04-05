İngiltere İsrail'e silah ihracatını durdurma tehdidinde bulundu - Son Dakika
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İngiltere İsrail'e silah ihracatını durdurma tehdidinde bulundu

İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını denetleyen kamu çalışanları, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ortak olabilecekleri endişesiyle 'derhal iş durdurma' tehdidinde bulundu. İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığı'nda görev yapan görevliler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Gazze'deki savaş suçlarından sorumlu tutulabileceklerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), silah ihracatı politikası üzerinde çalışan memurların karşı karşıya olduğu yasal tehlikeyi ele almak üzere İş ve Ticaret Bakanlığı ile 'acil görüşme' talep etti.

05.04.2024 00:25  Güncelleme: 00:27
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İngiltere'nin İsrail'e silah ihracatını denetleyen kamu çalışanları, Gazze'de işlenen savaş suçlarına ortak olabilecekleri endişesiyle "derhal iş durdurma" tehdidinde bulundu.

Sky News'te yer alan habere göre, İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığında görev yapan görevliler, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Gazze'deki savaş suçlarından sorumlu tutulabileceklerine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Ülkede kamu görevlilerini temsil eden Kamu ve Ticari Hizmetler Sendikası (PCS), silah ihracatı politikası üzerinde çalışan memurların karşı karşıya olduğu yasal tehlikeyi ele almak üzere İş ve Ticaret Bakanlığı ile "acil görüşme" talep etti.

Sendikanın bakanlığa gönderdiği mektupta, "Üyelerimiz üzerindeki etkileri göz önüne alındığında bu tür tüm çalışmaların derhal askıya alınması için yeterli gerekçeler olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle konuyu görüşmek üzere acilen bizimle bir araya gelmenizi ve çalışmayı derhal durdurmanızı talep ediyoruz." denildi.

Haberde ayrıca, sendikanın geçen ocakta Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım anlamına gelebileceğine yönelik ön kararından bu yana, hükümetten İsrail'e silah ihracatı konusunda hukuki tavsiye istediğine yer verildi.

Sendikaya verilen 13 Mart tarihli yanıtta, kamu görevlilerinin cezai sorumluluğu konusunun ortaya çıkma olasılığının çok düşük olduğu belirtildi.

İngiliz hükümeti artan baskıyla karşı karşıya

İngiltere'de hükümet, aralarında 3 İngilizin de olduğu World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının 1 Nisan'da İsrail'in Gazze'deki saldırısında öldürülmesinin ardından İsrail'e silah ihracatının durdurulması yönünde artan baskılarla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere, önceki yıllarda İsrail'e silah satış lisanslarını iki kez askıya almasına rağmen Başbakan Rishi Sunak, şimdiye kadar bunun yeniden yapılması çağrılarını reddetti. Başbakan Sunak, ülkesinin "çok dikkatli" bir ihracat lisanslama politikası olduğunu savunuyor.

Hükümete "silah ihracatını durdur" çağrısı

İngiltere'de aralarında üç eski Yüksek Mahkeme yargıcının da olduğu 600'den fazla avukat ve akademisyen, "İngiltere'nin İsrail'i silahlandırmaya devam ederek uluslararası hukuku ihlal ettiği" uyarısında bulunmuştu.

Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey de yaptığı açıklamada, hükümetin İsrail'e silah ihracatını askıya almak için derhal harekete geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da İngiltere'nin İsrail'e silah satışını durdurmasına ilişkin talebini yineleyerek, "İngiltere, İsrail'e silah satışını durdurmayarak masum sivillerin öldürülmesinde suç ortağı olma tehlikesiyle karşı karşıya." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere'de 2016-2019 döneminde Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Alan Duncan, silah lisanslama sürecini denetlemiş bir bakan olarak artık İngiltere'den İsrail'e silah satışının devam etmesinin haklı gösterilemeyeceği ve durdurulması gerektiği görüşünü paylaşmıştı.

İngiliz milletvekili, Cameron'a İsrail'in saldırısında kullanılan silahları sordu

Öte yandan İşçi Partisi Milletvekili Richard Burgon, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a yazdığı mektupta, aralarında İngilizlerin de olduğu WCK çalışanlarının Gazze'de öldürülmesinde "ülkesinin İsrail'e sağladığı silahların kullanılıp kullanılmadığının" soruşturulmasını talep etmişti.

Burgon, 20 Mart'ta yazdığı bir diğer mektupta da Gazze'de 18 Ocak'ta gönüllü olarak çalışan İngiliz doktorların bulunduğu yerleşkenin İsrail tarafından bombalanmasında ülkesinin tedarik ettiği askeri bileşenlerin kullanılıp kullanılmadığının soruşturulması çağrısında bulunduğunu hatırlatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere İsrail'e silah ihracatını durdurma tehdidinde bulundu - Son Dakika

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