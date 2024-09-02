İsrail, İngiltere'nin Silah Satışını Askıya Alma Kararından 'Hayal Kırıklığı' Duydu - Son Dakika
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İsrail, İngiltere'nin Silah Satışını Askıya Alma Kararından 'Hayal Kırıklığı' Duydu

İsrail yönetimi, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının bir kısmını askıya alma kararından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, bu adımın Hamas ve İran'a olumsuz mesaj verdiğini savundu. İngiltere, uluslararası insancıl hukukun ihlal riski nedeniyle bu kararın alındığını ifade etti. 7 Ekim'den bu yana İsrail'e silah satışları devam ediyor, bu durum uluslararası toplumun eleştirilerine uğramakta.

02.09.2024 22:16
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İsrail yönetimi, İngiltere'nin ülkeye bazı silahların satışını askıya alma kararından "hayal kırıklığı" duyduğunu bildirdi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Londra yönetiminin İsrail'e sağlanan 350 silah ihracat lisansının yaklaşık 30'unu askıya alma kararına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, İsrail'in karardan dolayı "hayal kırıklığına uğradığını", İngiltere'nin bu adımının "Hamas'a ve İran'daki destekçilerine çok sorunlu bir mesaj gönderdiğini" savundu.

Katz, aralarında İsrail'e bazı silahların satışını askıya alma kararı da dahil İngiltere'nin son dönemde aldığı bir dizi kararın İsrail'i "hayal kırıklığına uğrattığını" belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise X hesabından yaptığı paylaşımda, İngiltere hükümetinin İsrail'e yönelik silah ihracat lisanslarına getirdiği kısıtlamalardan "büyük üzüntü" duyduğunu belirterek, kararın İsrail'in "7 farklı cephede savaştığı" döneme denk geldiğini öne sürdü.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, parlamentoda yaptığı konuşmada, ülkesinin İsrail'e bazı silahların satışını askıya alacağını duyurmuştu.

Bakan Lammy, İngiltere'nin silah ihracat lisanslarının "uluslararası insancıl hukukun ciddi şekilde ihlal edilmesi veya bunun kolaylaştırılması için kullanılabileceğine dair açık risk" bulunduğunu tespit eden incelemenin ardından kararın alındığını belirtmişti.

Lammy, 350 lisansın yaklaşık 30'unun askıya alınacağını belirterek, "Bunun gibi bir çatışma karşısında İngiltere'nin ihracat lisanslarını gözden geçirmek bu hükümetin yasal görevidir. Bu genel bir yasak ya da silah ambargosu değil." ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriliyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen aralıksız saldırılarına ve savaş suçları işlediği uyarılarına rağmen İngiltere'nin bu ülkeye silah satan şirketlere verdiği ihracat lisanslarını sonlandırmaması hem halkın hem de uluslararası toplumun tepkisine neden olmuştu.

Ülkedeki insan hakları örgütleri ve bağımsız kuruluşlar, Gazze'de uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'e silah satışını durdurmadığı gerekçesiyle İngiltere'yi "İsrail'in savaş suçlarına ortak olmakla" eleştiriyor.

İngiltere İş ve Ticaret Bakanlığının açıkladığı verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana ülkeden İsrail'e silah, askeri teçhizat ve diğer kontrollü ürünlerin satışı için 100'den fazla ihracat lisansına onay verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, İngiltere'nin Silah Satışını Askıya Alma Kararından 'Hayal Kırıklığı' Duydu - Son Dakika

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