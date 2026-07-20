İngiltere Konsolosluğu'nun Hesabı Askıya Alındı - Son Dakika
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İngiltere Konsolosluğu'nun Hesabı Askıya Alındı

20.07.2026 13:47
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Kudüs Başkonsolosluğu, Filistinlilere yönelik hak ihlallerini eleştiren paylaşım sonrası kapatıldı.

İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun kurumsal X hesabı, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik hak ihlallerini eleştiren paylaşımının ardından askıya alındı.

Başkonsolosluğun "UKinJerusalem" isimli kurumsal hesabından dün, İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik misyonları tarafından hazırlanan ortak bildiri paylaşıldı.

İsrail gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin sistematik hak ihlallerine maruz kaldığına dikkati çekilen paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından hesabın askıya alındığı görüldü.

Söz konusu bildiride, İsrail hapishanelerinde tutulan 9 binden fazla Filistinlinin maruz kaldığı hak ihlallerine dikkati çekilerek, bu kişilerin büyük bölümünün herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın "idari tutukluluk" uygulaması kapsamında gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor.

Bildiride, Filistinlilerin İsrail cezaevleri ve gözaltı merkezlerinde yetersiz beslenme, tıbbi bakımdan yoksun bırakılma ve aile ziyaretlerinin tamamen engellenmesi gibi ağır ve sistematik hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldığı vurgulanıyor.

Filistinliler için adil yargılama imkanı ve hukuki temsil hakkı tanınması gerektiğine işaret eden bildiride, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin (ICRC) cezaevlerine erişimine yeniden izin verilmesi çağrısında da bulunuluyor.

Söz konusu bildirinin paylaşıldığı İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun resmi hesabının askıya alınmasına ilişkin İngiltere, İsrail ve X şirketinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail merkezli sivil toplum kuruluşları, İsrail hapishaneleri ve askeri gözaltı merkezlerinin, uluslararası hukuk normlarının ve insan hakları sözleşmelerinin tamamen askıya alındığı, cinsel istismar başta olmak üzere Filistinli esirlere yönelik sistematik, organize ve devlet güdümlü birer işkence laboratuvarına dönüştüğüne işaret ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere Konsolosluğu'nun Hesabı Askıya Alındı - Son Dakika

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