İngiltere Kralı Charles, Windsor'da Umman'ın Hürmüz çabasını övdü, Arapça hadis okudu - Son Dakika
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İngiltere Kralı Charles, Windsor'da Umman'ın Hürmüz çabasını övdü, Arapça hadis okudu

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İngiltere Kralı Charles, Windsor\'da Umman\'ın Hürmüz çabasını övdü, Arapça hadis okudu
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İngiltere Kralı 3. Charles, Windsor Kalesi'nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verilen akşam yemeğinde Hazreti Muhammed'in Ummanlılarla ilgili hadisini Arapça okudu. Charles, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nı açık tutma çabasını önemli bir hizmet olarak nitelendirdi.

İngiltere Kralı 3. Charles, Windsor Kalesi'nde Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna verilen akşam yemeğinde, Hazreti Muhammed'in Ummanlılarla ilgili hadisini Arapça okudu.

İngiltere Kralı 3. Charles ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyeleri, Umman Sultanı Heysem bin Tarık onuruna, Londra yakınlarındaki Windsor Kalesi'nde verilen akşam yemeğine katıldı.

Burada bir karşılama konuşması yapan Kral Charles, İngiltere ile Umman arasındaki ilişkinin 200 yılı aşkın geçmişe sahip olduğunu belirterek, 17. yüzyılda İngiliz ve Ummanlı denizciler arasında yapılan işbirliklerinden söz etti.

Umman'ın bugün de bölgede İngiltere'nin önemli ortaklarından biri olduğunu vurgulayan Kral Charles, iki ülkenin her alanda işbirliği içinde olduğunu anlattı.

Kral Charles, ünlü seyyah İbn Battuta'nın Umman'ın güzelliğiyle ilgili söylediklerine işaret ederek, "Britanya, eski Umman Sultanı Kabus'un liderliğinden çok şey öğrendi. Umman'a 46 yıl önce yaptığım ilk ziyaretten bu yana onunla yaptığım görüşmeleri sevgiyle anıyorum." dedi.

Sultan Heysem bin Tarık'ın liderliğinden de övgüyle söz eden Kral Charles, "Çatışmalar, bölgeyi etkilediğinde Umman'ın dünyanın en önemli deniz ticaret güzergahını (Hürmüz Boğazı) açık tutmak için gösterdiği üstün çaba, başta en zayıflar olmak üzere, tüm uluslararası toplum için önemli bir hizmetti." diye konuştu.

UMMAN HALKI İÇİN SÖYLENEN HADİSİ ARAPÇA OKUDU

Kral Charles, Umman'ın tüm Körfez bölgesindeki yapıcı tarafsızlığının saygıyı hak ettiğini belirterek, Hazreti Muhammed'in Arap kabilelerinden birinin hakaretine uğrayan elçiye söylediği, "Eğer Umman halkına gitseydin, sana ne söverlerdi ne de seni döverlerdi." hadisini Arapça olarak okudu.

İki ülkenin veliaht prenslerinin "Arabistan'ın Mücevheri Keşif Rotası"nın ortak hamisi olacağını kaydeden Kral Charles, "İklim değişikliği, veliahtlarımıza miras kalacak toprakları ve denizleri değiştirmeye çalışıyor. Yapay zeka, öngörü ve akıl olmazsa hem umut hem de tehlike vadediyor. Kaynaklara ulaşma yarışı uluslararası düzeni sınıyor." ifadelerini kullandı.

SULTAN, BAŞBAKAN BURNHAM İLE GÖRÜŞTÜ

Sultan Heysem bin Tarık, İngiltere Başbakanı Andy Burnham'la Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Burnham, İngiltere'deki Umman yatırımlarının iki ülke halkına katkısından söz etti.

Burnham, Umman'ın Orta Doğu'nun istikrarı için önemli bir rol oynadığını da belirtirken, Umman'ın Hürmüz Boğazı'nın açık kalması için gösterdiği çabaları takdir ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA
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