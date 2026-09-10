İngiltere'nin İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı İsrail bankalarını zorluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere'nin İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı İsrail bankalarını zorluyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden yapılan ticarete yasak getirdi; İsrail karşı yaptırım olarak Doğu Kudüs Başkonsolosluğu'nun kapatılması dahil kararlar aldı.

İngiltere'nin önderlik ettiği Avrupa ülkelerinin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağının etkisi ve uygulanabilirliği tartışma konusu oldu.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da E1 yasa dışı yerleşimi için ihale yayınlaması gibi ihlallerinin iki devletli çözümün gerçekleşme olasılığını zedeleyip durumu hızla kötüleştirdiğini belirten İngiltere, İsrail'e karşı işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı aldı.

Londra'nın aldığı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ilişkilerdeki tansiyonu yeni bir seviyeye çıkardı. Tel Aviv yönetimi, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Başkonsolosluğu'nun kapatılması dahil bir dizi karşı yaptırım kararı aldı.

İngiltere'nin aldığı kararlar, "işgal altındaki Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinden gelen mallara ticaret kısıtlaması; yerleşim yerlerinin genişletilmesi için inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul sağlayan tüm kuruluş, işletme ve bireylere yönelik yaptırımlar; yasa dışı yerleşimlerdeki gayrimenkullerin satışı için İngiltere'de reklam yapılmasına yönelik yasak, Filistinlilere karşı şiddeti destekleyen veya kışkırtan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırımlarla işgale katkı sağlayan silah ve diğer ihracatlara ilişkin lisansların reddini" içeriyor.

İngiltere ile İsrail arasında 2025'te 8,1 milyar dolara varan ticaret hacminin, yaklaşık 51,4 milyon dolarını işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı yerleşimlerden İngiltere'nin yaptığı ithalatın oluşturduğu tahmin ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'ın yaptığı açıklamada, yaptırımların kapsamı, hangi finans kurumlarının hedef alınabileceğini veya hangi koşullar altında uygulanacağına ilişkin ayrıntının yer almaması, ticaret kısıtlamasının nasıl uygulanacağı ve İsrail'in bu yaptırımları delmek için başvurabileceği yöntemlere ilişkin meraka yol açtı.

Yaptırımların etkisi ne olur?

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerine bağlı pek çok sanayi bölgesi var ve buralarda metal, plastik, elektronik montaj tesisleri bulunuyor. Buna karşın, Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinden ülke ihracat payının yüzde 5 civarında olduğu belirtiliyor.

İsrail'in Haaretz gazetesinde Sami Peretz imzasıyla yayınlanan analizde, İngiltere'nin yaptırımlarının işgal altındaki Batı Şeria'da sanayi ve tarım üzerinde dramatik bir etkiye neden olması beklenmese de, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesini finanse eden bankalar ve bölgede faaliyet gösteren inşaat şirketleri için çok daha büyük sonuçlar doğurabileceği vurgulandı.

Analize göre, İsrail bankalarının, yerleşimlerde inşaat yapan inşaat şirketlerine kredi verdiği, finansman ve konut kredisi sunduğu ve yaptırımların yasa dışı yerleşimlerin inşası için hayati önem taşıyan bir finansman kaynağını kesintiye uğratabileceği kaydedildi.

-Bankalar gasbedilen topraklara konut kredisi vermekten çekinebilir

J Street İsrail İcra Direktörü Nadav Tamir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaptırımların hem siyasi hem de ekonomik olarak etkili olacağını belirterek, "En tehlikeli ilhak projelerinden biri olan E1'deki binalarla ilgilenen bir şirkete veya bankaya yaptırım uyguladığınızda, bu tür projelere dahil olmak istiyorlarsa onları çok dikkatli olmaya zorlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Tamir, "Bence bankaların yerleşim yerlerinde mülk satın alan insanlara konut kredisi veremeyecek olması gerçeği, insanları yerleşim yerleriyle ilgilenmekten caydırmak için çok önemli bir araç olacaktır." dedi.

İngiltere'nin aldığı kararın İsrail'e çok önemli bir mesaj olduğunu kaydeden Tamir, "Bu, Batı Şeria'da yaşananların, terörizmin, Yahudi terörizminin, etnik temizliğin, ilhakın kabul edilemez olduğu mesajı." ifadesini kullandı.

Tamir, bunun İsrail'in iç işlerine müdahale olmadığını, çünkü Batı Şeria'nın bir iç mesele olmadığını ve dünyanın müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

İsrailli ekonomist Omer Moav da yaptırımların hem siyasi hem ekonomik olarak etkili olduğu görüşüne karşı "İngiltere ve diğer Batı ülkeleri gerçekten İsrail'i cezalandırmak istiyorsa, yaptırımı doğrudan tüm İsrail'e uygulaması gerekiyor." diye konuştu.

Moav, yaptırımların etkisi konusuna temkinli yaklaşarak İngiltere ve diğer Batı ülkelerinin "kendi kamuoylarını tatmin etmek için oyun oynadıklarını düşündüğünü" kaydetti.

İsrail, yaptırımları delmek için hangi yollara başvurabilir?

İsrail İmalatçılar Birliği Başkanı Avraham Novogrotzky, Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, yaptırımların uygulanmasına ilişkin ürünlerin bir kısmının İsrail'in kendi egemenliği altındaki "1948 İsrail sınırları" diye isimlendirilen bölgedeki fabrikalar tarafından kullanıldığını; bu durumun, ürünlerin menşeine ilişkin soruların ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti.

Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen İsrail yerleşimlerinde özel izinle çalışan 18 bin Filistinli işçinin mağdur olacağını iddia eden Novogrotcki de yaptırımların etkisinin "İsrail'in diğer bölgelerine de sıçrayıp tehlikeli bir durum oluşturabileceğini" söyledi.

İsrail basını, daha önce Avrupa ülkelerinin aldığı benzer yaptırım kararlarında, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı yerleşimlerde üretilen malların, 1948 İsrail sınırları içerisinde gösterilmesi yoluyla yasakların delindiğini kaydetti.

İngiltere'nin aldığı kararın da bu şekilde baypas edilebileceği en önemli sorunlardan biri olarak dikkati çekiyor.

Buna karşı ise İngiltere'nin gümrük denetimlerinde daha hassas davranacağı ve sahte beyanda bulunduğu tespit edilen ithalatçıların ürünlerine el koyup imha edeceği öne sürülüyor.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Orta Doğu, İngiltere, Filistin, Politika, Ekonomi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere'nin İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı İsrail bankalarını zorluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı
Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı Açıkta bırakılan elektrik kablosuna temas eden çocuk, akıma kapılarak yaralandı
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max’i tanıttı İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih Apple iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i tanıttı! İşte fiyatları ve satışa çıkacakları tarih
Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco’ya bir darbe de federasyondan Ligdeki 3 maçını da kazanamayan Tedesco'ya bir darbe de federasyondan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti
İşte Şampiyonlar Ligi bu Galatasaray’ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı İşte Şampiyonlar Ligi bu! Galatasaray'ın transfer edemediği yıldız isim 12 dakikada hat-trick yaptı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme Mezarı cuma günü açılacak Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Mezarı cuma günü açılacak
Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy’de son antrenmanını yapan Roma’da şok sakatlık Fenerbahçe maçı öncesi Kadıköy'de son antrenmanını yapan Roma'da şok sakatlık
Apple ilk katlanabilir iPhone’u tanıttı İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri Apple ilk katlanabilir iPhone'u tanıttı! İşte satış fiyatı ve teknik özellikleri
Özgür Özel’den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum Özgür Özel'den Mansur Yavaş-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesine dikkat çeken yorum

16:32
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
Yeraltı dizisinin setinden paylaşılan fotoğraflara tepki yağıyor
16:29
Anlaşma duyuruldu Arda Güler imzayı atıyor
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor
16:02
Fenerbahçe’nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
Fenerbahçe'nin 40 yıllık emektarı doğduğu evi gösterdi: Bu ahırda dünyaya geldim
15:59
Medya patronu İsmail Çanak’ın ifadesi ortaya çıktı Cem Küçük’e 630 bin, Tahir Sarıkaya’ya 9 milyon TL
Medya patronu İsmail Çanak'ın ifadesi ortaya çıktı! Cem Küçük'e 630 bin, Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon TL
15:57
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi CHP’li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantısında
Telefonlarını kapattı, ardından bu kare geldi! CHP'li başkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantısında
15:55
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı
15:50
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında Eşi için yeni pozlar verdi
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Eşi için yeni pozlar verdi
15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 17:05:06. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere'nin İsrail yerleşimlerine ticaret yasağı İsrail bankalarını zorluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement