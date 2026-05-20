İngiltere, Rus Petrol Yaptırımlarını Gevşetti

Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı olması nedeniyle akaryakıt fiyatlarının giderek arttığı İngiltere'de hükümet, Rus petrolüne uygulanan yaptırımların gevşetilmesine karar verdi.İran savaşının yarattığı enerji krizi nedeniyle fiyat baskısı altında kalan İngiltere, Rusya petrolüne yönelik yaptırımları gevşetme kararı aldı. İngiliz hükümeti, üçüncü ülkelerde Rus petrolünden işlenen uçak yakıtı ve mazotun ithalatına süresiz olarak izin veren kararı onayladı. Hükümet yetkilileri, bu alınan bu kararın sürekli olarak gözden geçirileceğini bildirdi.

Başbakan Keir Starmer, Çarşamba günü öğle saatlerinde parlamentoda yaptığı konuşmada, bu önlemin "güçlü, yeni bir yaptırım paketinin" parçası olduğunu ve bu nedenle bir gevşeme olmayacağını öne sürdü. "Mevcut yaptırımları kaldırmaktan kesinlikle bahsetmiyoruz" diyen Starmer, hükümetin müttefik ülkelerle birlikte yeni paketler üzerinde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Muhalefet lideri Kemi Badenoch ise Starmer hükümetine sert eleştirilerde bulundu. Yaptırımları yumuşatmanın "delilik" olduğunu dile getiren Badenoch, bu bağlamda hükümetin, Kuzey Denizi'nde var olan kendi kaynaklarından faydalanmayı tercih etmemesini eleştirerek Starmer'ı "kirli Rus petrolü almakla" suçladı.

Artan enerji maliyetlerinin baskısı

Londra'nın aldığı kararın arka planında, küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) trafiğinin en önemli noktalarından olan Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalması ile yaşanan kriz bulunuyor. İngiliz Kraliyet Otomobil Kulübü'nün (RAC) bildirdiğine göre, ülkedeki benzin istasyonlarında akaryakıtın litre fiyatı şu anda Aralık 2022'den bu yana görülmeyen seviyelere ulaştı. Birçok havayolu şirketi de uçuşları iptal etti ve fiyatları artırdı.

İngiliz hükümeti son aylarda Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırmak için defalarca Rusya'ya yeni yaptırımları yürürlüğe sokmuştu.

dpa/ ET,BK