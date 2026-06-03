İngiltere, Rusya Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere, Rusya Büyükelçisini Çağırdı

03.06.2026 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Romanya'daki İHA saldırısı sonrası İngiltere, büyükelçiyi kınamak üzere Bakanlığa çağırdı.

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrei Kelin, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik son saldırıları ve Romanya'daki apartmana Rus yapımı insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği gerekçesiyle İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere yönelik son saldırısının, 29 Mayıs Cuma günü NATO hava sahasını ihlal ederek Romanya'daki bir apartmanı vurmasının ardından gerçekleştiğini bildirdi.

NATO topraklarında masum sivillere zarar verilmesinin "kabul edilemez" olduğunun altını çizen Sözcü, bu durumun, Ukraynalı sivillerin her gün maruz kaldığı tehdidi acı şekilde hatırlattığını vurguladı.

Sözcü, "İngiltere Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya Büyükelçisini (Kelin'i) Bakanlığa çağırarak, bu ciddi gerginlik artışını şiddetle kınadı." ifadesini kullandı.

"NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız"

Rusya'nın, Ukrayna'ya yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatarak ve komşu ülkeleri tehdit ederek sivil hayatı açıkça hiçe saymaya devam ettiğini kaydeden Sözcü, diplomatlara, Kiev'i terk etmeleri yönünde yapılan son uyarıların sorumsuzca ve haksızca olduğunun altını çizdi.

Sözcü, "İngiltere, Ukrayna, Romanya ve tüm NATO müttefiklerinin yanında kararlı şekilde durmaktadır. NATO topraklarının her bir santimetrekaresini savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Romanya Savunma Bakanlığı, 29 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında bir Rus İHA'sının, Romanya hava sahasına girerek apartmana düştüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, İngiltere, Güvenlik, Politika, Romanya, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan’da Ekvador’dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi Macaristan'da Ekvador'dan gelen muzların arasına gizlenmiş yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Bursa’da yıldırım düştü, 6 koyun öldü Bursa'da yıldırım düştü, 6 koyun öldü
Ersun Yanal’dan Süper Lig’e geri dönüş sinyali Ersun Yanal'dan Süper Lig'e geri dönüş sinyali
Özgür Özel’in “iğrenç bıyıklı“ sözlerine Atakan Sönmez’den yanıt Özgür Özel'in "iğrenç bıyıklı" sözlerine Atakan Sönmez'den yanıt
Meclis’te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında ’hırsızlık’ tartışması Meclis'te tansiyon yükseldi: AK Parti ile CHP arasında 'hırsızlık' tartışması
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, casusluk skandalı hakkında özür diledi

20:36
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanı olması halinde anlaştığı yeni golcüyü açıkladı
20:24
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi’yi istiyor
Güne damga vuran iddia: Beşiktaş, Mauro Icardi'yi istiyor
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 20:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere, Rusya Büyükelçisini Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.