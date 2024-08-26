İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını kınadı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirtti. Lammy, saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

26.08.2024 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Bu saldırıların, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydeden Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü Kramatorsk'ta Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Reuters'ten Ryan Evans'ın hayatını kaybettiğini öğrenmekten de derin üzüntü duydum. Ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerimi sunuyorum."

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'daki ekibinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans'ın, konakladığı otelde füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ukrayna: Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgası başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullandığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik gerçekleşen en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Zelenskiy, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısının bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ukrayna, Dünya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
21:22 Erdoğan’ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı Erdoğan'ın katıldığı Malazgirt Zaferi programında protokol krizi! Kuvvet komutanlarının hiçbiri sahneye çıkmadı
20:43 Diyarbakır’da skandal olay Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler Diyarbakır'da skandal olay! Kadınların kıyafetlerini beğenmeyip kafeyi savaş alanına çevirdiler
19:16 Adana’da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti Adana'da su kuyusuna inen 2 kişi hayatını kaybetti
18:58 İsrailli bakan Ben-Gvir’den skandal “Mescid-i Aksa“ çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz İsrailli bakan Ben-Gvir'den skandal "Mescid-i Aksa" çıkışı: Sinagog inşa edebiliriz
11:34 Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi Kate Middleton, uzun bir aradan sonra ilk kez Pazar ayinine gelirken görüntülendi
11:24 Gençlik yıllarına döndüler Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan’ın filtresinden nasibini aldı Gençlik yıllarına döndüler! Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de Ceylan'ın filtresinden nasibini aldı
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:56 Maça damga vuran anlar Ancelotti, Arda Güler’e yapılan hareket sonrası çılgına döndü Maça damga vuran anlar! Ancelotti, Arda Güler'e yapılan hareket sonrası çılgına döndü
10:50 Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı Kızı elektronik sigara yüzünden ölümden dönen Selen Görgüzel, yaşadıkları korkuyu anlattı
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
10:45 Ben Affleck ve Jennifer Lopez’in ayrılığının altından yasak aşk çıktı Ben Affleck ve Jennifer Lopez'in ayrılığının altından yasak aşk çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 00:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement