İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını kınadı

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İngiltere, Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, X'ten yaptığı paylaşımda, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını belirtti.

Bu saldırıların, uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu ve sorumluların adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydeden Lammy, şu ifadeleri kullandı:

"Cumartesi günü Kramatorsk'ta Rus güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından Reuters'ten Ryan Evans'ın hayatını kaybettiğini öğrenmekten de derin üzüntü duydum. Ailesine ve sevenlerine en içten taziyelerimi sunuyorum."

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'daki ekibinde güvenlik danışmanı olarak görev yapan Ryan Evans'ın, konakladığı otelde füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ukrayna: Rusya'nın İHA saldırısının ikinci dalgası başladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bugün Ukrayna'ya yoğun hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 100'ü aşkın füze ve 100'e yakın İHA kullandığını bildirmişti.

Zelenskiy, bugünkü saldırıyı ülkesine yönelik gerçekleşen en yoğun saldırılardan biri olarak değerlendirmişti.

Saldırıda ağırlıklı olarak kritik öneme sahip enerji gibi sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkenin enerji sisteminde ağır hasar meydana geldiğini aktarmıştı.

Zelenskiy, Rus saldırısının başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesini etkilediğini dile getirerek, "Maalesef ölenler var. (Ölenlerin) Tüm akraba ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca yaralı var, herkese gerekli yardım yapılıyor." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısının bir kez daha hedef aldığını belirterek, "Rusya'nın yoğun saldırısı sonucu bugün 15 bölge etkilendi." demişti.