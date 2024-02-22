İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde yeni yaptırımlar uygulayacak - Son Dakika
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İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümünde yeni yaptırımlar uygulayacak

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı\'nın ikinci yıl dönümünde yeni yaptırımlar uygulayacak

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümünde Rusya'nın önemli gelir kaynaklarını hedef alan yeni yaptırım paketi uygulayacağını bildirdi. Yaptırımlar, roket fırlatma sistemleri, füzeler ve patlayıcılar gibi mühimmat sağlayanlara baskı uygulayacak ve Rusya'nın önemli gelir kaynaklarını da hedef alacak.

22.02.2024 18:57
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??????? İngiltere, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ikinci yıl dönümünde Rusya'nın önemli gelir kaynaklarını hedef alan yeni yaptırım paketi uygulayacağını bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından Rusya-Ukrayna savaşının ikinci yıl dönümünden iki gün önce yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik 50'den fazla kişi ve kuruluşu kapsayan yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, yaptırımın, İngiltere'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini gösterdiği kaydedildi.

Yaptırımların, roket fırlatma sistemleri, füzeler ve patlayıcılar gibi mühimmat sağlayanlara baskı uygulayacağı aktarılan açıklamada, yaptırımların, Rusya'nın önemli gelir kaynaklarını da hedef alacağı, metal, elmas ve enerji ticaretini kısıtlayacağı ve finansmanını her açıdan keseceği değerlendirmesinde bulunuldu.

İngiltere Ukrayna'yı desteklemeyi sürdürecek

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Uluslararası ekonomik baskımız, Rusya'nın bu yasa dışı işgali finanse edemeyeceği anlamına geliyor. Yaptırımlarımız, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i mücadele ettiği savaşı finanse etmek için çaresizce ihtiyaç duyduğu kaynaklardan mahrum bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Cameron, zorbalık karşısında pes etmeyeceklerini vurgulayarak, ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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