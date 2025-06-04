İngiltere, Ukrayna\'ya İHA tedarikini 10 katına çıkarıyor

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya tedarik ettikleri insansız hava aracı (İHA) sayısını büyük ölçüde artıracaklarını açıkladı. 2024'te 10.000 olarak belirlenen tedarik hedefinin 2025 itibarıyla 100.000'e çıkarılacağı belirtildi.

İngiltere, Ukrayna'ya sağladığı İHA tedarikini 10 katına çıkarmaya hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya İHA tedariki hedeflerinin 2025 yılı itibariyle 100.000'e çıkarıldığını duyurdu.

TAM 10 KATI

2024 yılında İngiltere'nin Ukrayna'ya yaptığı İHA tedariki 10.000'di. Açıklanan yeni rakam bir yıl öncesinin tam on katı olarak kayıtlara geçti.

NATO TOPLANTISINDA EK FONU DUYURACAK

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Brüksel'de Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ile yapılacak NATO toplantısında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin eğitimi için 247 milyon sterlin tutarında ek fon sağlanacağını duyuracak.

Söz konusu fon, Ukrayna askerlerine İngiliz topraklarında eğitim verilmesi ve 2022'den bu yana 55.000'den fazla Ukrayna askerine temel savaş eğitimi veren Interflex Operasyonu'nun desteklenmesinde kullanılacak. Healey, 2025'in başından bu yana Ukrayna'ya 140.000 adet topçu mühimmatını başarıyla teslim ettiğini de teyit edecek.

RUSYA RAHATSIZ

Ukrayna'ya silah tedarikinin çatışmanın çözümünü engellediğine inanan Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya silah sağlamasının müzakerelere katkıda bulunmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtiyor.