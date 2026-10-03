İngiltere ve Galler'de doluluk nedeniyle yaklaşık 700 mahkum erken tahliye edildi - Son Dakika
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İngiltere ve Galler'de doluluk nedeniyle yaklaşık 700 mahkum erken tahliye edildi

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İngiltere ve Galler\'de doluluk nedeniyle yaklaşık 700 mahkum erken tahliye edildi
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İngiltere ve Galler'de cezaevi doluluğunu önlemek için mahkumların erken tahliyesine izin veren yeni uygulama yürürlüğe girdi. İngiliz basınına göre perşembe günü yaklaşık 700 mahkum erken tahliye edildi; haziran 2027'ye kadar 4.500 civarında mahkumun erken tahliyesi bekleniyor.

LONDRA, 3 Ekim (Xinhua) -- İngiltere ve Galler'de cezaevlerinin doluluk oranlarının üst sınıra ulaşmasını önlemek amacıyla mahkumların erken tahliyesine olanak tanıyan yeni uygulama yürürlüğe girdi.

İngiliz basınına göre, yeni düzenleme kapsamında perşembe günü İngiltere ve Galler'deki cezaevlerinden yaklaşık 700 mahkum erken tahliye edildi. Haziran 2027'ye kadar toplamda 4.500 civarında mahkumun erken tahliye edilmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme uyarınca gerekli şartları taşıyan mahkumlar, toplam hapis cezalarının üçte birini tamamlamalarının ardından tahliye ediliyor. Önceki uygulamada tahliye için cezanın yüzde 40'ı veya 50'sinin cezaevinde geçirilmesi gerekiyordu.

İngiltere ve Galler'deki cezaevleri aşırı kalabalık sorunuyla mücadele ediyor. İngiltere Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, pazartesi günü itibarıyla İngiltere ve Galler genelindeki cezaevlerinde 87.499 kişi bulunuyordu. Bu sayı, kullanılabilir toplam kapasitenin yüzde 98'ine denk geliyor.

Erken tahliye edilen mahkumlara elektronik kelepçe takılması öngörülse de uygulama bazı endişeleri beraberinde getirdi. Denetimli Serbestlik Başmüfettişi Martin Jones bu hafta başında yaptığı açıklamada, elektronik izleme sisteminin "çağın gerisinde kaldığı" ve "sahte bir güven duygusu" oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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