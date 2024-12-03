İngiltere ve İrlanda'dan Güney Kore'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika
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İngiltere ve İrlanda'dan Güney Kore'ye Seyahat Uyarısı

İngiltere ve İrlanda\'dan Güney Kore\'ye Seyahat Uyarısı

İngiltere ve İrlanda, Güney Kore'deki protestolar nedeniyle vatandaşlarını uzak durmaya çağırdı.

03.12.2024 23:16
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İngiltere ve İrlanda dışişleri bakanlıkları, Güney Kore'deki gelişmelerden endişe duyulduğunu belirterek, vatandaşlarına protestolardan uzak durma çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Catherine West, İngiltere'nin Güney Kore'de bugün yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu ifade etti.

İngiltere'nin Seul Büyükelçiliğinin ülkedeki gelişmeleri takip ettiğini ve Kore kurumlarıyla temas halinde olduğunu belirten West, "Mevcut duruma, Güney Kore kanunları ve anayasası kapsamında barışçıl çözüm bulunması çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

West, Güney Kore'deki İngiliz vatandaşlarını Dışişleri Bakanlığı açıklamalarını yakından takip etmeye çağırdı.

Dışişleri Bakanlığının Güney Kore'ye seyahat uyarılarında ise İngiliz vatandaşlarına siyasi gösterilerden uzak durma ve yerel kurumların açıklamalarını takip etme uyarısı yapıldı.

İrlanda'dan protestolardan uzak durma çağrısı

İrlanda Dışişleri Bakanlığı ise ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini açıkladı.

Güney Kore'deki İrlanda vatandaşlarına güvenilir medya kurumlarını takip etme çağrısı yapan bakanlık, bu dönemde protestolardan uzak durulması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık, endişeleri bulunan İrlanda vatandaşlarının İrlanda'nın Seul Büyükelçiliği ile temasa geçmesi çağrısında da bulundu.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere bulaştığını belirterek ülkede "sıkıyönetim" ilan etmişti.

Parlamentoda ise sıkıyönetimin kaldırılması kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İngiltere ve İrlanda'dan Güney Kore'ye Seyahat Uyarısı - Son Dakika

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