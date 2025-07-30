İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden 'Palestine Action' Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden 'Palestine Action' Kararı

30.07.2025 17:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek Mahkeme, yasaklı grup 'Palestine Action' için hükümetin kararına karşı dava açılmasına izin verdi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi, hükümetin yasaklı örgüt ilan ettiği İsrail karşıtı eylemlere imza atan "Palestine Action" grubunun, yasaklama kararına karşı dava açmasına izin verdi.

Yüksek Mahkeme, İngiliz hükümetinin terörle mücadele yasası kapsamında geçen ay yasakladığı "Palestine Action" grubunun kurucularından Huda Ammori'nin açtığı davada, hükümet kararının yargı denetimine açık olduğuna hükmetti.

Yargıç Martin Chamberlain, İçişleri Bakanı Yvette Cooper'ın aldığı yasaklama kararının ifade özgürlüğüyle çelişebileceğine dikkati çekerek hükümetin grup ile yasağa dair öncesinde istişarede bulunmuş olması gerektiğini belirtti.

Mahkeme, Ammori'nin sunduğu itiraz gerekçelerinden ikisinin "makul ölçüde tartışılabilir" olduğuna hükmetti. Böylelikle, grubun yasaklanmasına ilişkin kararın yasal dayanaklarının hukuki olarak incelenebileceği kararlaştırıldı.

Ammori'nin avukatları, hükümetin kararının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) aykırı olduğunu ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de kararın "orantısız ve gereksiz" olduğunu belirterek söz konusu yasağı, "terörle mücadele yasalarının rahatsız edici şekilde suistimali" olarak nitelendirmişti.

Palestine Action, İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

Palestine Action, 2020'de kurulsa da 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze saldırılarının ardından İngiltere'de gerçekleştirdiği eylemlerle adını duyurmaya başladı.

Özellikle İsrail ile iş yapan şirketlerin fabrika ve binalarında çalışmaları ve üretimi durduran eylemler gerçekleştiren grup, geçen sene İsrail savunma şirketi Elbit Systems'ın Bristol'daki fabrikasındaki eylemiyle buradaki dron üretimini aksatmıştı.

Thales adlı savunma sanayisi firmasının denizaltı parçaları ürettiği Glasgow'daki fabrikada yapılan eylemde ise İngiliz hükümetinin açıklamasına göre 1 milyon sterlinlik zarar oluşmuştu.

Palestine Action'ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım ise 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek iki İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, iki uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Cooper, bu eylem üzerine Palestine Action'ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan iki aşırı sağcı, ırkçı örgütle birlikte terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

Palestine Action, yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğü girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önünü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmak dahil 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren 100'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, ingiltere, Politika, Hükümet, Mahkeme, Güncel, Hukuk, Dünya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Güncel İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden 'Palestine Action' Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Fenerbahçe’den transfer bombası Real Madrid’in yıldızı geliyor Fenerbahçe'den transfer bombası! Real Madrid'in yıldızı geliyor
Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı Annenin gelinlikle evden çıkan kızına söylediği sözler tartışma yarattı
Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı Yangınla mücadele arasında araç üzerinde namazını kıldı
Galatasaray’dan Barış Alper’e Yeni Sözleşme Galatasaray'dan Barış Alper'e Yeni Sözleşme
THY uçağında korku dolu anlar Yolcular acil tahliye edildi THY uçağında korku dolu anlar! Yolcular acil tahliye edildi
Beşiktaş’ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu Beşiktaş'ta Gedson Fernandes Spartak Moskova yolcusu
Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı Husilerin batırdığı yük gemisinde öldüğü sanılan 10 mürettebatın sağ olduğu ortaya çıktı
Ali Babacan’ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı Ali Babacan'ın yolculuk yapacağı uçağa merdiven aracı çarptı
Bursa’da acı tablo Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi Bursa'da acı tablo! Yangının bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Trump’tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya’ya 10 gün süre Trump'tan Ukrayna ile anlaşması için Rusya'ya 10 gün süre

16:37
İl ayağa kalktı Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
İl ayağa kalktı! Kadınlarla zorla birlikte olduğunu videoda anlattı, hemen evinden alındı
15:50
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
Narin Güran cinayetinde davanın seyrini değiştirecek görüntü
15:35
8.8’lik depremin ardından Rusya’daki yanardağ faaliyete geçti
8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
14:43
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
14:36
8.8’lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor
23:16
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
Yol ortasında yumruk ve sopalarla öldüresiye dövdüler
23:16
Yemen’den İsrail’e füze saldırısı Uçuşlar askıya alındı
Yemen'den İsrail'e füze saldırısı! Uçuşlar askıya alındı
23:08
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
Üstünde tavşan kostümü, elinde oyuncak tüfekle metroya binen şahıs gözaltına alındı
22:29
“Sakin olun saldırmaz“ dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
"Sakin olun saldırmaz" dedi, saniyeler sonra kabusu yaşadı
22:27
Tutuklanan FETÖ’cü kundakçının, İYİ Parti’deki görüntüleri ortaya çıktı
Tutuklanan FETÖ'cü kundakçının, İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı
22:14
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar 5 kişi gözaltında
Kaymakamın oğlunu bıçakla kovaladılar! 5 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 17:33:37. #7.13#
SON DAKİKA: İngiltere Yüksek Mahkemesi'nden 'Palestine Action' Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.