İnkumu Yolunda Otomobil Yandı
Bartın'ın İnkumu yolunda seyir halindeki otomobil alev aldı, sürücü kurtuldu, araç kullanılamaz hale geldi.
BARTIN'ın İnkumu yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Bartın-İnkumu tatil beldesi yolunda saat 14.00 sıralarında seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman yükseldi. Sürücü son anda otomobilden çıkarken, alevler bir anda aracı sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Bartın Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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