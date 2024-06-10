Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencilerinden lösemili çocuklara moral yürüyüşü - Son Dakika
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Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencilerinden lösemili çocuklara moral yürüyüşü

Malatya\'da İnönü Üniversitesi öğrencilerinden lösemili çocuklara moral yürüyüşü

İnönü Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklara moral amacıyla 'Umuda Yürüyüş' etkinliği gerçekleştirdi. Üniversite yerleşkesinde toplanan öğrenciler, ellerinde balon ve pankartlarla şarkılar söyleyerek Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'ne kadar yürüdü. Burada lösemili çocuklara el sallayan öğrenciler, balonları gökyüzüne bıraktı. Etkinliğin sekizincisi düzenlenen etkinlikle lösemi hastalarına moral verildi.

10.06.2024 14:45
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Malatya'da, İnönü Üniversitesi öğrencileri, lösemili çocuklara moral amacıyla "Umuda Yürüyüş" etkinliği gerçekleştirdi.

Üniversite yerleşkesindeki market önünde toplanan İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri (TODUP) topluluğu üyesi çok sayıda öğrenci, "Benim sadece iki elim var, hayata dört elle sarılmak için sana ihtiyacım var" sloganıyla ellerinde rengarenk balon ve pankartlarla şarkılar söyleyerek Turgut Özal Tıp Merkezi Onkoloji Hastanesi'ne kadar yürüdü.

Burada Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tedavi gören lösemili çocuklara el sallayan öğrenciler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

TODUP Başkanı Ozan Gündüz, burada gazetecilere, yürüyüşü lösemi hastalarını motive etmek, onlara moral vermek için düzenlediklerini belirterek, "Diğer topluluklarımızla birlikte müzik eşliğinde hastaneye kadar yürüyoruz. Orada müzik eşliğinde balonları hep birlikte çocukların göreceği şekilde havaya bırakıyoruz. Hem lösemi hastaları için farkındalık oluşturuyoruz, hem de onları mutlu eden bir etkinlik yapıyoruz. Bu yıl etkinliğin sekizincisini gerçekleştiriyoruz. " diye konuştu.

Kaynak: AA

Malatya, Lösemi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da İnönü Üniversitesi öğrencilerinden lösemili çocuklara moral yürüyüşü - Son Dakika

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