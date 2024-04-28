Güncel

İnşaat çukuruna düşen çakal doğaya salındı

KASTAMONU - Kastamonu'da inşaat çukuruna düşerek mahsur kalan çakal, kurtarılarak doğaya salındı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde inşaat çukuruna düşen çakalı gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Duyarlı vatandaşlar tarafından yapılan ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından çakal mahsur kaldığı çukurdan çıkartıldı. Çakal, yapılan genel sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.