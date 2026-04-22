İnşaat Kazasında Adalet Arayışı

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - "Merkez Ankara" inşaatında 15 Ağustos 2022'de şiddetli fırtına ve sağanakta perde kalıpların devrilmesi sonucu stajyer iki mühendislik öğrencisinin ölmesi ve birinin yaralanmasına ilişkin 5 sanıklı davanın duruşmasında konuşan baba Zeki Öztürk, "Yargılamanın uzaması bize ceza çektirir hale getirdi. Artık biran önce çözülmesini istiyoruz" dedi. Baba İsmail Çetin de "4 yıldır onuncu duruşmaya geliyoruz. Biz acı çekerek bu duruşmalara geliyoruz gidiyoruz. Sanıklar mı biz mi ceza çekiyoruz takdiri size bırakıyorum" dedi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pasifik İnşaat'ın taşeron firması Bozbaşoğulları İnşaat'ın işveren vekili İnan Yücel, firmanın ustabaşı Bayram Yüksel, inşaat mühendisi Alpcan Ergüven, iş güvenliği uzmanı Emrah Akyol, Pasifik İnşaat Proje Müdürü Sinan Kar ve olayda yaralanan stajyer Ege Kıratlı, kazada hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin ile Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk katıldı.

"Burası sadece 5 sanıkla düzelecek bir şey değil"

Duruşmada konuşan Efe Kıratlı, "Birçok ihmal var burada. Burası sadece 5 sanıkla düzelecek bir şey değil. Bizden önce de orada bir iş cinayeti olmuş. Bilirkişi raporu 3 yıl sonra artık çıkmalı" ifadelerini kullandı.

Kazada hayatını kaybeden Emre Çetin'in babası İsmail Çetin de "4 yıldır onuncu duruşmaya geliyoruz. Biz acı çekerek bu duruşmalara geliyoruz gidiyoruz. Sanıklar mı biz mi ceza çekiyoruz takdiri size bırakıyorum" şeklinde konuştu.

Hayatını kaybeden Taha Öztürk'ün babası Zeki Öztürk ise "Olayın üzerinden 4 yıl geçti. Hala daha kimin ne kadar suçu var bilmiyoruz. Yargılamanın uzaması bize ceza çektirir hale getirdi. Artık biran önce çözülmesini istiyoruz" dedi.

Sonraki duruşma 1 Temmuz'da

Duruşmada sanıklar söz talebinde bulunmadı. İnan Yücel'in avukatı ise şunları söyledi:

"Dosya kusur incelemesine gönderilse de kaçınılmazlık ilkesi gözetilmemiş. Alt işveren bildirme görevini yerine getirmemiş. Burada meteorolojiden ve rüzgarlı havada çalışmayı bilen uzmanlardan oluşan heyete dosyanın tebdil edilmesimi talep ediyoruz. Burada ciddi bir organizasyon kusuru var. Stajyerler alana gönderirken üniversiteler ile işverenler arasında bir denetimsizlik var. Üniversitelerin de kusuru olduğunu vurgulamak istiyorum. Burada tek taraflı bir yargılama yapılıyor."

Beyanların ardından olayla ilgili kusur durumlarının tespiti için hazırlanması istenen bilirkişi raporunun beklenmesine hükmedilerek bir sonraki duruşma 1 Temmuz'a bırakıldı.