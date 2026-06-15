İnşaat Maliyet Endeksi Nisan'da Yükseldi - Son Dakika
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İnşaat Maliyet Endeksi Nisan'da Yükseldi

15.06.2026 11:27
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TÜİK, Nisan 2026'da inşaat maliyet endeksinin aylık %2,73, yıllık %28,58 arttığını bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İnşaat Üretim Endeksi'nin Nisan 2026 verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 2,73, yıllık bazda ise yüzde 28,58 artış gösterdi.

TÜİK, "İnşaat Maliyet Endeksi, Nisan 2026" verilerini açıkladı. Verilere göre; inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,73 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,58 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,75 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,02 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 27,11

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,44 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,11 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,39 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,68 arttı, işçilik endeksi %29,53 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 33,41 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,65 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 4,84 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,26 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,78 arttı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat Maliyet Endeksi Nisan'da Yükseldi - Son Dakika

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