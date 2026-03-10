İnşaat Maliyet Endeksi Yüzde 25,38 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ocak ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 25,38 artarken, işçilik endeksinde de yüzde 28,83 artış oldu.

TÜİK, ocak ayına ilişkin "İnşaat Maliyet Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Malzeme endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3,52, işçilik endeksinde de yüzde 21,84 artış oldu. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,32 artarken, işçilik endeksi de yüzde 28,83 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksinde geçen yıla göre yüzde 25,57 artış oldu

Bina inşaatı maliyet endeksinde bir önceki aya göre yüzde 10,29, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 25,57 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksinde yüzde 3,63, işçilik endeksinde de yüzde 22,55 artış yaşandı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,75, işçilik endeksi yüzde 28,49 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 8,48, bir önceki yılın aynı ayına göre de yüzde 24,78 artış gösterdi. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,17, işçilik endeksi yüzde 19,35 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 21,96, işçilik endeksinde yüzde 30,08 artış oldu.