Inşaat Sektöründe Yaz Hareketliliği Başladı - Son Dakika
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Inşaat Sektöründe Yaz Hareketliliği Başladı

Eskişehir'de inşaat malzemesi satışı yapan Şener Yaman, müteahhitlerin projelerini hızlandırmak için malzeme bağlantılarına başladığını belirtti. Yaz aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektöründe canlanmanın başladığını ifade eden Yaman, inşaat malzemelerine olan talebin arttığını vurguladı.

27.02.2025 19:12
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İnşaat sektörü hareketleniyor

Yaz ayları yaklaştı, inşaat malzemelerine artan taleple sektör canlanmaya başlamadı

İnşaat malzemesi satışı yapan Şener Yaman:

" Eskişehir'deki inşaatlar çok güzel bir şekilde yürüyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de inşaat malzemesi satışı yapan Şener Yaman, müteahhitlerin projelerini hızlandırmak için malzeme bağlantılarını yapmaya başladığını ifade ederek, "Projelerin art arda gelmesiyle hem inşaat hem de gayrimenkul sektörü hızlanacak, konut fiyatlarında denge sağlanacak" dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla inşaat sektörü de hareketlenmeye başladı. Projelerini belediyelere sunan müteahhitlerin, gelen onayın ardından inşaatlara başlayacağı belirtildi. İnşaatların başlamasıyla birçok iş kolu hızlanırken, malzeme satan işletmelerde yoğunluk başladı. Yaz aylarında artan rağbet ile malzeme bulmakta sorun yaşanabileceğini belirten Şener Yaman, müteahhitlere şimdiden bağlantılarını yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

"Bizde bir müteahhit için inşaatta gidecek olan tüm ürünler mevcut"

En çok taş yünü, çimento ve kum tarzı ürünlere talep olduğunu belirten Yaman, "Belediyeye sorduğumuz kadarıyla Eskişehir'de inşaat sektörüyle ilgili bin 200 proje var. İçeride bin 200 ruhsat var. Yani müteahhitler son hızla projelerini almaya çalışıyor. Eskişehir'de inşaat çok güzel bir şekilde yürüyor. Biz de müteahhitlere hizmet etmekteyiz. Müteahhitlerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek malzemelerimiz var. Böyle giderse Allah'ın izniyle daha da hızlanacağız ve dijitalleşip, daha çok güzel işler yapacağız. Bizde bir müteahhit için inşaatta gidecek olan tüm ürünler mevcut. En çok taş yünü, çimento ve kum tarzı malzemelere rağbet oluyor" dedi.

"İnşaatlarda biraz daha dikkat edelim"

Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle alınan inşaat malzemelerinin önemini vurgulayan Şener Yaman, "Ülkemiz deprem bölgesi olduğu için satılan ürünlerin kalitesine mutlaka dikkat etmeliyiz. Yapı denetim firmalarımız, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz olsun, bu işi sıkı takip ediyorlar. Şu anda herhangi bir sorun yok. Aslında da Eskişehir'de her şey yerli yerinde, düzgün yürüyor. Biz bir sıkıntıyla karşılaşmadık. İnşaat isteyen arkadaşlara buradan sesleniyorum, bir an önce bağlantılarını yapsınlar. Çünkü yazın çok kalabalık oluyor, malzeme bulmakta zorlanabiliyoruz, çünkü çok rağbet var. Bütün müteahhitler şimdiden bağlantılarını yapmak istiyor. Bence yapmak isteyen birisini malzemesini şimdiden alsın. İnşaatlarda biraz daha dikkat edelim. Malum, bizim ülkemiz deprem bölgesi. Demiri, betonu, tembelliği ve ustasına dikkat edelim. O yaptığımız inşaatta vicdan azabını çekmeyelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Inşaat Sektöründe Yaz Hareketliliği Başladı - Son Dakika

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