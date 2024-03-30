İnşaat temel kazısında oluşan yarıklar büyüdü, vatandaşlar 'acil önlem' bekliyor
SAMSUN - Samsun'da bir inşaatın temel kazısı sırasında çevredeki apartmanın duvarlarında ve bahçesinde oluşan çatlak ve yarıklar her geçen gün büyüyor. AFAD tarafından tutulan raporda 'bina sakinlerinin ikamet etmemesi' gerektiği ifade edilse de vatandaşlar biran önce tedbir alınarak güvenle oturmak istiyor.
Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda temel kazısı yapılan bir inşaatın yanında bulunan 5 katlı apartmanın bahçesinde dev yarıklar meydana gelirken, bina çevresinde ve duvarında ise çatlaklar oluştu. Her geçen büyüyen yarıklar için bina sakinlerini daha da tedirgin etmeye başladı. Bina sakinleri durumu AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Atakum Belediyesi'ne bildirdi. AFAD tarafından tutulan teknik raporda, "Sahaya projelendirilerek uygulanacak afet önleyici tedbir faaliyetlerinin belediyece kontrollüğü yapılarak bahsi geçen tedbirler, sahada tamamlayıncaya kadar, rapor eki kadastro haritasında konumu belirtilen 218 parsel üzerinde yer alan Oba Sitesi A Blok'ta bulunan konutlarda can ve mal güvenliği adına ikamet edilmemesi gerekmektedir" denildi.
"Korkuyoruz, tereddüt ediyoruz"
Bina sakini Hayati Kayışlı, "Bu inşaatı yapan firma tarafından biran önce buradaki 24 daire oturan kişilerin can güvenliğini sağlamasını istiyoruz. Bahçedeki yarıkla bayağı derinleşti. Ayrıca beton duvarın dibindeki yarıklar açılmaya başladı. Bina şu an tehlike arz ediyor. Yetkililerin biran önce önlemlerini almalarını istiyoruz" diye konuştu.
Oba Sitesi yöneticisi Ahmet Yalçın ise, "Üniversitede inşaat mühendisliği konusunda bir hoca geldi. Binanın ön kısmına ve çaprazına fore kazıklarla önlem alınması gerektiğini söyledi. Yarıklar her geçen gün bayağı arttı. Daha da büyüyor. Bu konuda apartman olarak endişeliyiz, korkuluyuz. Can taşıyoruz. İleri ki günlerde hukuki müracaatlarda bulunacağız. Bu inşaat kazısı yapılmadan önce bizim herhangi bir kamu kurum kuruluşa müracaatımız yoktu. Bizim sıkıntımız müteahhidin kazanacağı para da değil bizim tek kaygımızı önlem alınıncaya kadar can mal ve güvenliğimizin sağlanmasıdır" dedi.
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