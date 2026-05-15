İnşaat Üretimi Mart'ta Düşüş Gösterdi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de inşaat üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 1,2 azalırken, aylık bazda düşüş yüzde 4,5 oldu. Yıllık bazda bina inşaatı gerilerken, bina dışı yapıların inşaatında artış kaydedildi.

TÜİK tarafından açıklanan "İnşaat Üretim Endeksi, Mart 2026" verilerine göre; inşaat üretimi 2026 yılı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 azaldı.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, bina inşaatı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 3,6 geriledi. Aynı dönemde bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,9 arttı.

Verilere göre inşaat üretimi aylık bazda yüzde 4,5 düşüş gösterdi.

Mart ayında bir önceki aya göre bina inşaatı sektörü endeksi yüzde 5,3 azalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 4,4 geriledi.