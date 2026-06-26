İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı - Son Dakika
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İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaatta Düşen İşçi Ağır Yaralandı
26.06.2026 19:25
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Pendik'te inşaatta dengesini kaybeden işçi Zafer Çakmak beton zemine düştü, hastaneye kaldırıldı.

PENDİK'te bir inşaatın 4'üncü katında çalışırken dengesini kaybeden işçi beton zemine düştü. Ağır yaralanan Zafer Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Çınardere Mahallesi Karslı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 4'üncü katında çalışan işçi Zafer Çakmak dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen Zafer Çakmak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Zafer Çakmak, İş Kazası, 3. Sayfa, Güvenlik, Pendik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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