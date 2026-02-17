İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşaattan düşen işçi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şabanoğlu Mahallesi'nde inşaat halinde bulunan binanın birinci katında çalışan işçi Emre Ay, alçı yapmak için kurdukları düzeneğin üzerine çıktı.

Ay, düzeneğin çökmesi sonucu yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

İş arkadaşının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırılan Ay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.