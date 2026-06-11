İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

11.06.2026 21:59
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Aydın'da inşaatın 6. katından düşen ferhat Çakır hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde inşaatın altıncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Zafer Mahallesi'ndeki Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde yer alan Diş Hekimliği Fakültesi inşaatının 6. katında çalışan Ferhat Çakır (27), üzerinde bulunduğu iskelenin kopması sonucu dengesini kaybederek düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakır, Aydın Adnan Menderes Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakır, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı inşaattaki kamera tarafından kaydedildi.

Görüntülerde işçinin başka bir iskeleye çarptıktan sonra zemine düşmesi yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ferhat Çakır, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Aydın, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hayriye Saygili Hayriye Saygili:
    yazık be gençler böyle işlerde çalışmaya mecbur kalıyo çünkü başka seçenekleri yok çok kötü şeyler oluyo meslek hastalıkları ölümler ve kimse umursamıyo ?? 0 0 Yanıtla
  • Cem Halil Cem Halil:
    çok üzücü bir olay gerçekten ama bizim ülkede işçi sağlığı ve güvenliğine neredeyse hiç önem verilmiyor Avrupa'da böyle bir şey olsa çok daha sıkı denetimler yapılırdı hukuku kuralı işliyor orada ama burada maalesef para cıbına gidiyor ve inşaatlar çok hızlı yapılmak isteniyor güvenlik kısıtlanıyo 0 0 Yanıtla
  • Zeki Yavuz Zeki Yavuz:
    yine aynı şey işte ne değişecek ki hep böyle olacak 0 0 Yanıtla
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