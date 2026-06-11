İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Cem Halil:

çok üzücü bir olay gerçekten ama bizim ülkede işçi sağlığı ve güvenliğine neredeyse hiç önem verilmiyor Avrupa'da böyle bir şey olsa çok daha sıkı denetimler yapılırdı hukuku kuralı işliyor orada ama burada maalesef para cıbına gidiyor ve inşaatlar çok hızlı yapılmak isteniyor güvenlik kısıtlanıyo