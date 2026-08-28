İnşaatta düşen işçi hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çalıştığı inşaatın 6'ncı katından düşen Ziya Kocabay (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi Tepe mevkisindeki bir inşatta meydana geldi. Ziya Kocabay, inşaatın 6'ncı katında çalışırken düştü. Durumu gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kocabay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.