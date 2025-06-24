Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde inşaattan düşen 2 işçiden biri yaşamını yitirdi.
Kooperatifler Mahallesi'ndeki bir inşatta çalışan A.Ş. (25) ve H.A, 5. katta dengelerini kaybederek düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 işçi, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan H.A, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta Düşen İşçiden Biri Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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