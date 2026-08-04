İnşaatta Düşme: Genç İşçi Hayatını Kaybetti
Gaziantep'te iskeleden düşen İnanç Armağan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'te bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan (30) iskeleden düşüp yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın dış cephesinde çalışan İnanç Armağan, dengesini kaybederek düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Armağan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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