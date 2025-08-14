İnşaatta İş Makinesi Devrildi, Bir İşçi Hayatını Kaybetti

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, çalıştığı inşaatta üzerine iş makinesi devrilen Durmuş Ören (44), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyü yakınlarında meydana geldi. Yapımı devam eden inşaata getirilen iş makinesi, TIR'dan indirildiği sırada Durmuş Ören'in üzerine devrildi. Ağır yaralanan Ören, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.