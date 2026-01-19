İnsan Hakları Derneği : Barışçıl Gösterilere Yönelik Tehdit ve Engellemelere Son Verin - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnsan Hakları Derneği : Barışçıl Gösterilere Yönelik Tehdit ve Engellemelere Son Verin

19.01.2026 20:50  Güncelleme: 00:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hakları Derneği, Suriye'de yaşananları protesto eden yurttaşların barışçıl gösterilerine yönelik meydana gelen müdahaleleri ve gözaltıları kınadı, yetkililere ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - İnsan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada Suriye'de yaşananları protesto etmek amacıyla birçok kentte yapılan eylemlerde kolluk şiddeti yaşandığına dikkati çekilerek, "Yetkili makamları; bölge kentlerinde yapılmak istenen yürüyüşler sırasında gözaltına alınan yurttaşları derhal serbest bırakmaya, ifade özgürlüğünün bir tezahürü olan barışçıl gösterilere yönelik tehdit ve engellemelere son vermeye çağırıyoruz" denildi.

İnsan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler tarafından Suriye'de yaşanan saldırıları protesto etmek amacıyla birçok kentte gerçekleştirilmek istenen yürüyüşler sırasında yaşanan engellemeler ve kolluk şiddeti, basın yayın organlarına yansıyan görüntülerle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu müdahalelerde kolluk görevlilerinin orantısız güç kullandığı; aralarında şube eş başkanlarımızın, üyelerimizin, baro başkanlarının, belediye eş başkanlarının ve siyasetçilerin de bulunduğu çok sayıda yurttaşın gözaltına alındığı görülmüştür. İnsan Hakları Derneği olarak; barışçıl şekilde gerçekleştirilmek istenen gösterilere yönelik müdahaleleri ve işkence ile kötü muamele boyutuna varan gözaltı uygulamalarını kabul etmiyoruz. Uluslararası sözleşmeler ve yerleşik hukuk teamülleri; toplanma, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini birlikte güvence altına almaktadır. Anayasa'nın 34. maddesinde de açıkça, 'Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir' denilmektedir.

"Barışın ve müzakerenin ön koşulu ifade özgürlüğüdür"

Bu çerçevede yurttaşların barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkını kullanmalarının keyfi ve hukuka aykırı biçimde engellenmesi, evrensel hukuk kurallarının açık bir ihlalidir. Yetkili makamları; bölge kentlerinde yapılmak istenen yürüyüşler sırasında gözaltına alınan yurttaşları derhal serbest bırakmaya, ifade özgürlüğünün bir tezahürü olan barışçıl gösterilere yönelik tehdit ve engellemelere son vermeye çağırıyoruz. Unutulmamalıdır ki barışın ve müzakerenin ön koşulu ifade özgürlüğüdür."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Gözaltı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Hakları Derneği : Barışçıl Gösterilere Yönelik Tehdit ve Engellemelere Son Verin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu Patenle giderken dengesini kaybedip düşen 15 yaşındaki Efe, ölü bulundu
Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti Maç sırasında rakibine dirsek atan futbolcu tutuklandı, kulübü sözleşmesini feshetti
Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi Unai Emery Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberi verdi
Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler Plajda çocukların önünde uygunsuz görüntüler
Sinan Engin Fenerbahçe’nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk’un koltuğu sallanır Sinan Engin Fenerbahçe'nin lider olacağı haftayı açıkladı: Okan Buruk'un koltuğu sallanır

23:59
Antalya’da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da evleri tehdit eden orman yangını kontrol altına alındı
23:07
’’7 oyuncu alabilirdik’’ diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
''7 oyuncu alabilirdik'' diyen Sergen Yalçın gün vererek taraftarlara müjdeyi duyurdu
23:03
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi
21:38
YPG, Suriye’de hapishaneden DEAŞ’lı teröristleri bıraktı Yeni operasyon an meselesi
YPG, Suriye'de hapishaneden DEAŞ'lı teröristleri bıraktı! Yeni operasyon an meselesi
21:21
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev istifa etti
20:47
İstanbul’un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
İstanbul'un göbeğinde mide bulandıran görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 03:46:18. #7.11#
SON DAKİKA: İnsan Hakları Derneği : Barışçıl Gösterilere Yönelik Tehdit ve Engellemelere Son Verin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.