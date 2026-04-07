İnsanlık Dünya'nın Taşıma Kapasitesini Aştı, Sürdürülebilir Nüfus 2,5 Milyar Olmalı

Yeni bir araştırma, insan nüfusunun mevcut tüketim düzeyleriyle Dünya'nın sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği sınırları aştığını ortaya koydu. Avustralya'daki Flinders University bünyesinde görev yapan Corey Bradshaw liderliğindeki ekip, iki yüzyılı aşkın nüfus verilerini inceleyerek insanlığın gezegenin taşıma kapasitesini zorladığını belirledi. Taşıma kapasitesi, bir çevrenin belirli bir türü uzun vadede sürdürebilme sınırını ifade ediyor ve insan türü, özellikle fosil yakıtları kullanarak doğal sınırları aşma konusunda dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre, teknoloji ve enerji kullanımı doğanın yenilenme kapasitesinin ötesine geçilmesine olanak sağladı. 1950'lere kadar insan nüfusu hızlanan bir artış gösterdi, ancak 1960'lardan itibaren büyüme hızı yavaşladı. Buna rağmen toplam nüfus artmaya devam etti ve mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde dünya nüfusunun 2060'ların sonu veya 2070'lerde 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapması bekleniyor. Araştırma, yaklaşık 12 milyarın teorik maksimum taşıma kapasitesi olduğunu ortaya koyarken, sürdürülebilir ve insani yaşam koşulları için optimum nüfusun yaklaşık 2,5 milyar olması gerektiğini belirtiyor.

Çalışma, mevcut 8,3 milyarlık nüfus ile optimum seviye arasındaki büyük farkın, aşırı tüketim ve kaynak krizlerinin temel nedenlerinden biri olabileceğine işaret ediyor. Artan nüfus, su kaynakları, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Fosil yakıtların kullanımı kısa vadede taşıma kapasitesini artırsa da uzun vadede iklim değişikliği gibi küresel sorunları derinleştiriyor. Araştırma ayrıca küresel sıcaklık artışı ve emisyonlardaki değişimlerin nüfus artışıyla daha güçlü ilişki gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bradshaw, gezegenin yaşam destek sistemlerinin ciddi baskı altında olduğunu belirterek, enerji, arazi ve gıda kullanımında hızlı değişiklikler yapılmaması halinde milyarlarca insanın istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Araştırmacılar, çözümün hem nüfusun dengelenmesi hem de tüketim alışkanlıklarının köklü biçimde değişmesinden geçtiğini vurguluyor. Daha düşük nüfus ve daha az tüketimin hem insanlar hem de gezegen için daha iyi sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Bununla birlikte çalışma, bu tür küresel modellemelerin sınırlamaları olduğuna ve etik boyutlara dikkat edilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Araştırmanın sonuçları, gezegenin sınırlarının halihazırda hissedilmeye başlandığını ortaya koyarken, uzmanlara göre hala harekete geçmek için bir fırsat penceresi bulunuyor.