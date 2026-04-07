İnsanlık Dünya'nın Taşıma Kapasitesini Aştı, Sürdürülebilir Nüfus 2,5 Milyar Olmalı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni bir araştırma, insan nüfusunun mevcut tüketim düzeyleriyle Dünya'nın sürdürülebilir şekilde destekleyebileceği sınırları aştığını ortaya koydu. Avustralya'daki Flinders University bünyesinde görev yapan Corey Bradshaw liderliğindeki ekip, iki yüzyılı aşkın nüfus verilerini inceleyerek insanlığın gezegenin taşıma kapasitesini zorladığını belirledi. Taşıma kapasitesi, bir çevrenin belirli bir türü uzun vadede sürdürebilme sınırını ifade ediyor ve insan türü, özellikle fosil yakıtları kullanarak doğal sınırları aşma konusunda dikkat çekiyor.

Araştırmaya göre, teknoloji ve enerji kullanımı doğanın yenilenme kapasitesinin ötesine geçilmesine olanak sağladı. 1950'lere kadar insan nüfusu hızlanan bir artış gösterdi, ancak 1960'lardan itibaren büyüme hızı yavaşladı. Buna rağmen toplam nüfus artmaya devam etti ve mevcut eğilimlerin devam etmesi halinde dünya nüfusunun 2060'ların sonu veya 2070'lerde 11,7 ila 12,4 milyar arasında zirve yapması bekleniyor. Araştırma, yaklaşık 12 milyarın teorik maksimum taşıma kapasitesi olduğunu ortaya koyarken, sürdürülebilir ve insani yaşam koşulları için optimum nüfusun yaklaşık 2,5 milyar olması gerektiğini belirtiyor.

Çalışma, mevcut 8,3 milyarlık nüfus ile optimum seviye arasındaki büyük farkın, aşırı tüketim ve kaynak krizlerinin temel nedenlerinden biri olabileceğine işaret ediyor. Artan nüfus, su kaynakları, ekosistemler ve biyolojik çeşitlilik üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Fosil yakıtların kullanımı kısa vadede taşıma kapasitesini artırsa da uzun vadede iklim değişikliği gibi küresel sorunları derinleştiriyor. Araştırma ayrıca küresel sıcaklık artışı ve emisyonlardaki değişimlerin nüfus artışıyla daha güçlü ilişki gösterdiğini ortaya koyuyor.

Bradshaw, gezegenin yaşam destek sistemlerinin ciddi baskı altında olduğunu belirterek, enerji, arazi ve gıda kullanımında hızlı değişiklikler yapılmaması halinde milyarlarca insanın istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceğini ifade etti. Araştırmacılar, çözümün hem nüfusun dengelenmesi hem de tüketim alışkanlıklarının köklü biçimde değişmesinden geçtiğini vurguluyor. Daha düşük nüfus ve daha az tüketimin hem insanlar hem de gezegen için daha iyi sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Bununla birlikte çalışma, bu tür küresel modellemelerin sınırlamaları olduğuna ve etik boyutlara dikkat edilmesi gerektiğine de işaret ediyor. Araştırmanın sonuçları, gezegenin sınırlarının halihazırda hissedilmeye başlandığını ortaya koyarken, uzmanlara göre hala harekete geçmek için bir fırsat penceresi bulunuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Enerji, Güncel, Dünya, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:13:08. #.0.4#
SON DAKİKA: İnsanlık Dünya'nın Taşıma Kapasitesini Aştı, Sürdürülebilir Nüfus 2,5 Milyar Olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.