INSEE'ye Siber Saldırı: 12.800 Veri Çalındı - Son Dakika
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INSEE'ye Siber Saldırı: 12.800 Veri Çalındı

26.06.2026 18:17
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Fransa'nın istatistik enstitüsü INSEE'ye düzenlenen siber saldırıda 12.800 kişinin verisi çalındı.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'ne (INSEE) düzenlenen siber saldırıda 12 bin 800 kişinin verileri çalındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, 1946'da kurulan ve Fransa'da ekonomi alanında çok sayıda istatistik üreten INSEE'ye siber saldırı düzenlendi.

INSEE'den yapılan açıklamada, saldırı sırasında enstitüde çalışan veya daha önce çalışmış 12 bin 800 kişinin kimlik ve profesyonel iletişim verilerinin çalındığı belirtildi.

Açıklamada, personelin şifre, banka verileri veya sağlık sigortası numaraları gibi hassas bilgilerinin çalınmadığı kaydedilirken, firma ve vatandaşlardan INSEE personelinden geldiği düşünülen mesajlar hakkında dikkatli olmaları istendi.

Söz konusu siber saldırının 19 Haziran'da tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmada enstitü tarafından firmalardan ve bireylerden toplanan verilerin herhangi bir şekilde ele geçirildiğini gösteren bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Açıklamada, enstitünün siber saldırıya ilişkin Paris Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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