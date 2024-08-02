Instagram'a erişim yasağı uzmanların tepkisine neden oldu - Son Dakika
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Instagram'a erişim yasağı uzmanların tepkisine neden oldu

Instagram\'a erişim yasağı uzmanların tepkisine neden oldu

Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim yasağı getirilmesi, uzmanların sosyal medya platformlarında sansür olarak nitelendirdiği bir adım olarak değerlendirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Instagram'ın İsmail Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine dair açıklamasının ardından BTK tarafından erişim engeli getirildi. Uzmanlar, bu sansür girişimini eleştirerek, Instagram'ın Türkiye'deki yasalara uygun hareket ettiğini beyan etmesine rağmen keyfi bir sansür uygulandığını belirtti.

02.08.2024 14:19
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(ANKARA) - Bilim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim yasağı getirilmesi uzmanların da tepkisine neden oldu. Uzmanlar, sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımda "Uygulanan sansür keyfidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümünden sonra yayımladığı mesajda, Instagram'ın Haniye ile ilgili paylaşımları engellediğine işaret ederek "Heniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir" ifadelerini kullanmıştı. Altun'un açıklamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engelledi. Erişim engeli, sosyal medya platformlarında tepki topladı.

Uzmanlar, Instagram'a erişim engeli getirilmesine sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. Paylaşımlardan bazıları şöyle:

Bilişim hukukçusu Prof. Dr. Yaman Akdeniz:

"Instagram bu sabah saat 03.00 civarı Türkiye'den BTK tarafından bir idari tedbir kararı ile erişime engellendi. Kararı ya Cumhurbaşkanlığı veya bir bakanlık talep etti. BTK, kararını bir sulh ceza hakimliğine onaylatmak zorunda. Takipteyiz.

Instagram'a uygulanan sansür keyfidir, herhangi bir açıklaması veya gerekçesi de asla olamaz. Hiçbir hakim de böyle bir talebi onaylamamalıdır.

Instagram, 5651 sayılı Yasa gereği, en son şeffaflık raporunu 31 Temmuz 2024 tarihinde yayınlamış. Türkiye'deki yasalara uygun hareket ettiğini de beyan ediyor. Fakat buna rağmen keyfi sansür uygulanıyor."

İfade Özgürlüğü Derneği kurucularından Anayasa Hukukçusu Kerem Altıparmak:

"Fahrettin Bey Instagram'a 'bu ülkede sansür uygulanacaksa onu sadece biz yaparız' mesajı vermiş."

Kaynak: ANKA

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