İnternet Dolandırıcılığı: 82 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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İnternet Dolandırıcılığı: 82 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İnternet Dolandırıcılığı: 82 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Eskişehir'de 801 kişiyi dolandıran 82 şüpheli adliyeye sevk edildi, 116 milyon lira çaldı.

Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp "internet altyapısı değişikliği" bahanesiyle 801 kişiyi yaklaşık 116 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 82 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Eskişehir'de bulunan 77 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

5 şüphelinin ise farklı şehirlerde adliyeye sevk edildiği, 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri anlaşılmıştı.

Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı, mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlenmişti.

Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalanmıştı.

Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konulmuştu.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnternet Dolandırıcılığı: 82 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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