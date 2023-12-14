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İnternet Dolandırıcılığı: Yetkili Servis Görevlisi Rolüyle Dolandırıldı - Son Dakika
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İnternet Dolandırıcılığı: Yetkili Servis Görevlisi Rolüyle Dolandırıldı

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan Yüksel Yeşukan, internetten bulduğu yetkili servis görevlisi rolüyle kendisini dolandıran bir kişi tarafından dolandırıldı. Dolandırıcılık vakalarında artış olduğunu belirten avukat Abdi Yaşar, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İnternet Dolandırıcılığı: Yetkili Servis Görevlisi Rolüyle Dolandırıldı
14.12.2023 - 10:18,  Güncelleme: 10:25
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İZMİR'in Menderes ilçesinde Yüksel Yeşukan (60), internetten bulup çağırdığı, kendini yetkili servis görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Parası ve televizyonu çalınan Yeşukan'ın avukatı Abdi Yaşar, "Son dönemde bu tür dolandırıcılık vakalarında artış var. Yetkili firma adı altında vatandaşları dolandıran çok fazla kişinin olduğunu tespit ettik" dedi.

Menderes ilçesinde eşiyle yaşayan Yüksel Yeşukan'ın televizyonu arızalandı. Google arama motorundan televizyon firmasının yetkili servisini arattı. İlk çıkan linke tıklayan Yüksel Yeşukan, kendisini servis elemanı olarak tanıtan kişiyle sözleşti. Eve gelen bu kişi, arızayı belirtip tamir için 5 bin 276 TL talep etti, ardından hem parayı hem televizyonu alıp gitti.

Aradan geçen süreye rağmen, bu kişiye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayan Yüksel Yeşukan, avukatı Abdi Yaşar aracılığıyla jandarmaya şikayetçi olup, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Yüksel Yeşukan, "Televizyonu verdik. Tamir parasını da ödedik. 2 gün dediler, 12 gün geçti. Ancak dönüş olmadı. Jandarmaya ve savcılığa gittik. Savcılıkta öğrendik ki bu kişinin önceden 20'ye yakın dolandırıcılık olayı varmış. Vatandaşlara uyarım, bu olayı yaşamamanız için tedbirini almanız" dedi.

Son dönemde bu tür dolandırıcılık olaylarında artış olduğunu belirten avukat Abdi Yaşar, "Gerek bana gerekse meslektaşlarıma bu tür dosyalar gelmeye başladı. Yetkili firma adı altında vatandaşları dolandıran çok fazla kişinin olduğunu tespit ettik. İnsanlar Google'ın kurumsal kimliğine güvenerek ilgili numaraları arıyorlar. Mağdur ediliyorlar. Yeni bir dolandırıcılık yöntemi olduğu için insanlar kolayca dolandırılıyor" diye konuştu.

ALAY EDİP KAPATMIŞ

Şüpheliyi sosyal medyada araştırdıklarını da belirten avukat Yaşar, "Paylaşımlarından, mağdurların parasıyla lüks bir hayat yaşadığını tespit ettik. Yetkililerden hızlı hareket etmelerini, bu ve bunun gibi kişilerin tespit edilerek adli mercilere sevk edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkalarının da mağdur olmaması için özellikle kurumsal firmaların web sitelerine girip oradan başvurularını yapmalarını önerebilirim. Müvekkilimi dolandıran kişiye ulaştık. Bize geri dönüş yaptı ancak 'Şu an televizyonunuz elimde. Onu okşuyorum. İnşallah tamir edeceğim' diyerek telefonu kapadı. Sonra da bizi engelledi" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Google, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İnternet Dolandırıcılığı: Yetkili Servis Görevlisi Rolüyle Dolandırıldı - Son Dakika
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